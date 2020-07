Dați un leu pentru matineu. LIVETEXT: Academica Clinceni - Politehnica Iași 3-0, rezultat final. Fundașul Albu îngenunchează Iașul

3-0, min.90+2: Ion, după un ”un-doi” cu Kontoes, trece pe partea stângă de Axinte și înscrie la colțul lung.

86-”cap” Luckassen pe lângă poartă, la o lovitură liberă de dreapta executată de Omoh.

72 - pasă Merloi pentru Șut.... șut alături

2-0, min. 66:corner executat de Cebotaru, pasă cu capul Șut și Albu reia din apropiere

58 - Omoh, ratare importantă

56-combinație periculoasă Buziuc - Șut, împiedicat de Cabral

54- ”telefon” de la marginea careului trimis de Horșia către Vâlceanu

42-Buziuc mare ratare

30 - centrare Matei de pe dreapta, cap Șut peste poartă

23- două intervenții fericite Axinte, la Buziuc și Markovic

22 - șut Achim,respinge Axinte peste poartă

19 - mare ocazie a gazdelor irosită de Markovic

1-0, min. 8, Albu transformă

7 - intervenție imprudentă Cabral asupra lu Șut,Penalty pentru Clinceni

4 - ”cap” Markovic, peste poartă

2-Grădinaru, șut spre poartă alături

Echipele de start

Clinceni: Vâlceanu – G. Matei, Bejan, Albu ,Dobrescu – Achim (61 - Merloi), Cebotaru (90+3 - Șușu) , Şut (90+1 - Ilie), Ventura –Markovic (76 - Ion), Buziuc, (76 - Kontoes). Antrenor: Ilie Poenaru

Poli: Axinte – Popadiuc, Mihalache, Frăsinescu, Cabral – Grădinaru (84 - Assulin), Breeveld (69-Zaharia), De Iriondo (46 - Mihalache), Horșia (62 - Chacana) – Luckassen, A.Cristea (46 - Omoh). Antrenor: Mircea Rednic

Arbitri: Ovidiu Hațegan; Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe.

Cartonașe galbene:Bejan, Cebotaru, Ventura / Horșia. Popadiuc

LIVETEXT REALIZAT DE ”ZIARUL DE IAȘI”

....................

Politehnica Iaşi începe astăzi seria celor patru meciuri cruciale pe care le are de disputat pentru a rămâne în Liga I de fotbal. Pe finalul acestui sezon Poli are programate numai meciuri cu miză dublă, în compania unor contracandidate la evitarea retrogradării: Academica Clinceni, FC Voluntari, Chindia Târgovişte şi FC Hermannstadt. Pentru a încerca menţinerea directă în elită, Poli, care e pe loc de baraj, la cinci puncte de Hermannstadt, Sepsi Sfântu Gheorghe şi Voluntari şi şase de Academica, are nevoie de mai multe victorii în disputele rămase.

Primul prilej de încercare a evadării de pe locul VI al grupei a doua valorice a eşalonului de elită este azi, la Clinceni, când Iaşi întâneşte o echipă care a compensat din plin gradul scăzut de valoare fotbalistică printr-o determinare peste medie. Astfel, protejată şi de şansă, echipa din comuna ilfoveană, care a terminat sezonul regulat pe picior de egalitate cu Poli, a acumulat cu şase puncte mai mult decât Iaşul în faza a doua a campionatului. Situaţia putea fi cu totul alta dacă Politehnica nu ar fi pierdut copilăreşte meciul din Copou cu Academica. Moldovenii au dominat copios în disputa amintită, însă au cedat cu 0-1 după o gafă uriaşă a lui Târnovanu. Totul este acum însă amintire, iar azi ieşenii au posibilitatea să-şi ia revanşa şi să condimenteze serios lupta din subsol.

Politehnica a pregătit cu maximă atenţie disputa de la Clinceni. Pentru ca jucătorii să nu fie obosiţi, echipa a făcut deplasarea cu avionul la Bucureşti încă de joi. Poli s-a cazat, la fel ca înaintea deplasării trecute, de la Dinamo, la hotelul controlat de fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Ieri, antrenorul ieşenilor, Mircea Rednic a programat un antrenament la Tunari. Rednic nu va putea conta azi pe Passaglia, suspendat după ce a primit patru cartonaşe galbene în primele zece runde din play-out. Semne de întrebare planează şi asupra lui Şerban, schimbat la pauza meciului cu dinamoviştii şi nu a prins nici banca etapa trecută, cu Viitorul, pentru că nu s-a simţit bine. În rest, toţi jucătorii erau la capacitate maximă înaintea plecării spre Capitală.

După meci, ieşenii vor reveni acasă, pentru a pregăti confruntarea cu FC Voluntari, din antepenultima rundă a campionatului. Disputa cu trupa pregătită acum de antrenorul cu care Iaşul a început sezonul, Mihai Teja, va avea loc joi, de la ora 18:00.