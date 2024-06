David Popovici a revenit în ţară după Europenele de la Belgrad: Mi-am întrecut aşteptările

„Mă bucur să adaug medaliile în palmares. Eu nu m-am dus pregătit pentru această competiţie, nu m-am dust setat neapărat să iau medalii, dar mă bucur că am înotat suficient de bine încât să mai iau două. Ne-am concentrat pe cursele noastre, am stat focusaţi şi a ieşit aşa cum ne-am dorit, poate chiar un pic mai bine. Nu ne-am pregătit neapărat atât de mult specific pentru competiţia asta, pentru că a fost încă un pas către JO. Tocmai de aceea cred că mi-am întrecut aşteptările. Nu mă aşteptam să scot nişte timpi atât de buni. Cred că sunt bun, cred că ar trebui doar să am mai multă încredere în mine. Abia aştept să merg şi la Jocurile Olimpice, dar şi vacanţa de după”, a spus Popovici.