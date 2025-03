David Popovici, desemnat sportivului anului la Gala Sportului Românesc

„Mulţumesc mult. A trecut ceva vreme de la ultimul concurs, de când nu am mai vorbit. Mulţumesc pentru premiu. Profit de ocazie, pentru că sunt în sală cei mai influenţi oameni ai sportului românescu, şi aş vrea să vă sfătuiesc să urmăriţi ultimul documentar al celor de la România, te iubesc. Se vorbeşte mult despre starea sportului în România şi a nataţiei. Ar fi interesant pentru toată lumea să se uite. Felicitări absolut tuturor sportivilor, indiferent că aţi câştigat sau nu. E tare să câştigi, dar de fiecare dată când am pierdut am învăţat multe. E ca în viaţă, nu poţi câştiga mereu, nici eu nu voi câştiga mereu – surpriză – , dar vreau să fiu un exemplu şi tot mai mulţi tineri să vină spre sport şi înot”, a declarat Popovici.