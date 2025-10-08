De aici tot Iașul poate fi scos din beznă. Reportaj din dispeceratul Delgaz Grid, locul de unde se oprește/repornește furnizarea energiei electrice/VIDEO-FOTO

La finalizarea unui proiect de automatizare și digitalizare menit să scurteze timpul de realimentare cu energie electrică, Delgaz Grid a deschis ușile centrelor sale de comandă și supraveghere a rețelelor electrice din Moldova.

Compania de distribuție Delgaz Grid, care operează o rețea de electricitate de 81,5 mii km în Regiunea Nord-Est, a finalizat un proiect finanțat din fonduri europene menit să digitalizeze și să automatizeze sistemul de distribuție din cele șase județe. Valoarea lucrărilor din proiect este de 84 de milioane de lei (fără TVA), din care cofinanțarea europeană nerambursabilă a fost de 61 de milioane, deci fără presiune pe clienți, a explicat Cristi Ifrim, directorul general adjunct al companiei.

Dincolo de termenii tehnici – eficiență operațională, supraveghere și control în timp real – Cristi Ifrim a subliniat că avantajele constau în asigurarea continuității alimentării și a serviciilor de business oferite de Delgaz. Este vorba, printre altele de platforma ADMS (Sistem Avansat de Management al Distribuției), dar și modernizări de rețea și implementare contorizare SMART.

Ținta este realimentarea cât mai rapidă cu energie electrică

Pentru centrele de dispecer ale rețelelor de distribuție de înaltă tensiune, respectiv de medie tensiune unde a fost implementat, sistemul ADMS este instrumentul pe care cei de aici se bazează pentru realimentarea mai rapidă a consumatorilor, pornind de la izolarea porțiunii unde s-a produs o avarie.

Practic, atunci când intervine o întrerupere, platforma calculează numărul de posturi de transformare afectate, numărul de consumatori rămași „fără curent”. Pe măsură ce reduc zona defecțiunii, respectiv pe măsură ce dispecerul restrânge cât mai bine zona, componenta de management a întreruperilor își actualizează stadiul cu pașii de eliminare/ rezolvare a defectului și de realimentare.

De altfel, anul trecut, timpul de întrerupere pentru un client de-a lungul unui an a scăzut de la sute la zeci de minute, mai exact 69,8 minute, au explicat ieri cei de la companie într-o prezentare practică făcută chiar în centrele de dispecer de pe strada Sf. Petru Movilă.

Oameni și ecrane

Centre de comandă precum cel care acoperă zona Iașului mai sunt la Bacău și la Suceava. La Iași, în cele două centre, sunt câte doi dispeceri, ambii ingineri în domeniul energeticii, care nu se desprind nicio clipă de posturile de urmărire. Telefoanele care îi înconjoară sună intermitent.

Atunci când situația o impune – de regulă pe fondul unor fenomene meteo periculoase – un al treilea dispecer li se alătură. Angajații, chiar dacă sunt acasă, intră prin rotație în consemn, în așa fel să poată veni în centrul de comandă oricând este nevoie.

Sunt aproape 1,6 milioane de consumatori, respectiv o populație de aproape 4 milioane de locuitori în Regiunea de Nord-Est. Rețeaua de medie tensiune are o lungime de 18 mii km, la care se adaugă aproximativ 50 mii km de joasă tensiune. Cea de înaltă tensiune este, evident, mai scurtă, dar în acest caz sunt alte provocări – cum ar fi conexiunile cu rețeaua electrică din Republica Moldova. Ieri, cele două nu erau conectate, dar acest lucru se poate face rapid, prin câteva comenzi.

Job cu 700 de mii de alarme pe an

Un perete din fiecare centru de dispecer e acoperit de monitoare pe care se întinde un păienjeniș complicat de circuite și instalații electrice, cu valori în continuă schimbare: sunt parametrii de funcționare ai instalațiilor.

În centrul de comandă de medie tensiune, fiecare dispecer urmărește în medie 45 de stații de transformare, 4000 de posturi de transformare și aproximativ 7000 km de linii de medie tensiune. Din sistem vin în timp real aproximativ 700 de mii de alarme pe parcursul unui an. Practic, la fiecare 2-3 minute – sau mai des când e vreme rea – un dispecer primește o alarmă – care sunt mai dese în cazul condițiilor meteo dificile.

Totuși, lucrările programate (intervenții pentru înlocuirea unor componente de rețea sau pentru modernizarea rețelei electrice) sunt mai numeroase decât cele accidentale (conductoare rupte, copaci tăiați peste rețele, alunecări de teren, accidente care dislocă stâlpii). Anul trecut, au fost și circa 2400 de deconectări la solicitarea partenerilor Delgaz din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. „Când pompierii se deplasează la un incendiu, trebuie să le asigurăm condiții să poată să intervină”, a fost explicația pentru aceste întreruperi.

Interfața grafică este atât de precisă, încât include până și locurile unde sunt clienți vulnerabili, precum pacienți conectați la diverse aparate medicale.

Energie electrică de calitate cu bani europeni

Sistemul a fost pus la punct de buzoienii de la Eximprod Engineering SA, care au oferit soluțiile de modernizare prin intermediul Siemens și care derulează mai multe proiecte cu Delgaz Grid. Cel abia finalizat permite folosirea tuturor informațiilor în sistemele de business ale Delgaz – în zona de contoare, de call center, în zona de relații cu clienții și cu autoritățile de reglementare, a explicat Radu Vasile, directorul general al firmei.

În acest moment, sunt în derulare 14 astfel de proiecte, în valoare de totală 402 milioane de euro – din care 307 milioane reprezintă finanțare europeană. Ele vizează contorizarea SMART, modernizări de stații de transformare, construcția de stații noi, modernizări de rețele pe toate nivelurile de tensiune. Obiectivul nu e doar îmbunătățirea calității energiei distribuite, dar și creșterea flexibilității sistemului pentru racordarea de noi utilizatori.

