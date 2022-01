De ce a picat înţelegerea cu Bölöni

Tehnicianul Ladislau Bölöni a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că şi-a dorit să devină selecţionerul României, dar s-a lovit de probleme ilogice. El a spus că şi-a dat seama că obiectivul principal din contract, calificarea la Campionatul European, intra pe plan secund.

„În cariera mea de antrenor şi jucător am semnat multe contracte. Eu nu am semnat niciodată un contract la care să nu cunosc data sfârşitului. Mă interesa foarte mult calificarea la Campionatul European. Dar dacă ai acest obiectiv, pentru care nu ai foarte mult timp, dar aveam fentele mele şi îmi dădeam seama că obiectivul principal este pe plan secundar. M-a pus pe gânduri şi nu ascund faptul că la un moment dat discuţiile purtate au fost deschise, interesante. Simţeam că mă vor, dar după aceste dificultăţi de care mă loveam în planul meu, se formula aceeaşi frază cu semnul întrebării Aceşti oameni mă vor? Partea financiară nu a constituit niciodată o problemă, nu a fost o piedică. Supărat nu sunt, dar trist da. Plec puţin trist, visam altceva”, a explicat Bölöni. Tehnicianul a punctat motivul principal al neînţegerilor: „Eu doream să ajung la o îneţelegere, poate şi ei, dar ne împiedicam tot timpul de acest obiectiv intermediar. Ei aveau trei şanse din patru şanse să mă înlocuiască. Contractul a fost până la finalul Euro-2024, adică la 24 iunie. Dacă nu sunt dat afară până în 22 septembrie pentru Liga Naţiunilor? Eu nu ştiam până când semnez. Obiectivul este participarea la CE, dar apoi? Credeam că obiectivul principal rămâne principal şi nu secundar, să mă pună în situaţie dificilă. În Liga Naţiunilor poţi termina pe unul dintre primele patru locuri, poţi câştiga, poţi fi al doilea, dar şi al patrulea. Astăzi, naţionala României poate fi şi prima, dar şi a patra. Or contractul spunea că dacă nu câştig pot fi demis, iar eu nu accept aşa ceva”

Bölöni a menţionat că a considerat Liga Naţiunilor folositoare pentru a pregăti naţionala pentru pentru preliminariile CE. „Prima propunere a mea de a şterge Liga Naţiunilor a fost respinsă. Apoi, ca bani, după cinci luni puteam fi demis, dar fără bani. Nu putem ţine un antrenor care pierde, avem alte obiective, aşa mi s-a spus, dar acest tratament m-a deranjat. Atunci de ce dracu mă cauţi pe mine?” a întrebat Laci.

Bölöni a spus că discuţii au fost şi pe tema antrenorilor secunzi: „Îl voiam secund pe Adrian Ursea de la OGC Nice, a fost la mine, mi-a plăcut discuţia cu el, stilul de a vedea lucrurile. Putea fi unul care vine cu aceleaşi exigenţe occidentale din Franţa sau Elveţia, mai pretenţioase ca în România, şi am fi fost pe aceeaşi lungime de undă. Mi s-a spus că ar fi fost nevoie de oameni care cunosc mai bine fotbalul românesc. Am optat pentru Liviu Ciobotariu, pe care îl apreciez foarte mult. M-a ajutat într-un moment foarte greu şi Emil Săndoi. Amândoi cred că era prea mult, apoi am avut o idee pe care nu am dezvoltat-o niciodată. Sper că nu-l jignesc pe Adrian Mutu de care auzeam că ar fi în cărţi. Germania lucra cu această idee că pregăteau viitorul selecţioner şi mâ gândeam să-l luăm aşa, să pregătim pe cineva”, a adăugat tehnicianul, care i-a urat succes noului selecţioner, Edi Iordănescu..