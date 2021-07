De ce a plecat din Iași patroana lanțului „Exotique”? „Din cauza bârfelor”

-Ce ai căutat tu, din Botoșani venind, tocmai la București? De ce nu te-ai oprit la Iași, de pildă?

Pușa Hack: Am plecat din pricina bârfelor din Iași, o copilărie. Totul era aranjat pentru mine la Iași, dar pentru că mi-am dat seama că noul oraș era un soi de Botoșani puțin mai mare, unde circulau bârfele chiar mai abitir, am decis să plec atât de departe, unde să nu cunosc pe nimeni și nimeni să nu mă știe. Tata nu a vorbit cu mine o vreme din cauza asta, fiindcă el aranjase locuință în Iași, ceea ce era foarte greu de obținut în acei ani, iar eu am lăsat tot și am plecat. Îți dai seama.

-Cine era tatăl tău?

Pușa Hack: Tata era al doilea om din județul Botoșani. A fost secretar pe probleme economice. Într-o ierarhie simplă, gândește-te că existau prim-secretarul de partid al județului, care avea 3 adjuncți, care conduceau județul. Unul dintre aceștia 3 era tata. Nu vrei să știi ce putere aveau.

-Ba da, vreau!

Pușa Hack: Puteau face orice: de la a angaja, la a da afară, a da ordine care erau îndeplinite fără crâcnire, a avea șofer la dispoziție, cu portbagajul umplut cu orice, oricând. Multă putere! Un telefon dădea și putea schimba viața unui om.

-Cum ai simțit că era tatăl tău în acest context? Știi cum se zice: puterea dă măsura omului.

Pușa Hack: Puternic, arogant, rapid în decizii, absent de acasă. Un tată bun, dar absent. Doar că pe vremea aia nu aveam noi mofturi de-astea, că „m-a abandonat” tata.

-Prin comparație, mama ta cum era?

Pușa Hack: Mama era și mai tare ca tata. Era directoare la cea mai mare și căutată grădiniță din oraș, Grădinița nr. 11, care a rămas și acum cea mai bună și care era vizavi de apartamentul nostru. Ani și ani după aceea, mama a avut relații bune în acel oraș, tocmai pentru că ani la rând ea a crescut copii în instituția pe care o conducea. Mama a fost 40 de ani educatoare acolo și nu cred să fi avut mai puțin de 30-40 de copii într-o serie. Îți dai seama cum era cu mine? Am fost olimpică la română și la matematică. (râde) Toată viața am auzit doar atât: tot ce vreau de la tine este să înveți. În aceste condiții, eu nu am făcut, până la 18 ani, când am plecat la București, nici măcar un sandviș. Nici măcar părul nu mi-l spălam singură, venea mama acasă pentru asta. Tot ce trebuia să fac era să citesc și să învăț.

