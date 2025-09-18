De ce ai da Iașul pe Suceava? Motivul surprinzător al plecării șefei Clinicii de Dermatovenerologie a Spitalului „Sf. Spiridon”

Conf. dr. Laura Stătescu, fostul șef al Clinicii de Dermatovenerologie de la Spitalul de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, s-a transferat la Spitalul de Urgență din Suceava. Potrivit medicilor de la UPU „Sf. Spiridon”, aceasta a obținut prin concurs un post la Facultatea de Medicină și Științe Biologice din Suceava, iar după relocarea activității didactice a decis să își continue și activitatea medicală acolo.

Conform declarației de avere, aceasta deține o casă de locuit de 250 mp în Rădăuți, județul Suceava, aspect care face plauzibilă alegerea de a se muta. Transferul intră în vigoare la 1 octombrie.

Conform CV-ului, conf. dr. Laura Stătescu menționează că, de la începutul lui 2025 și până în prezent, ocupă funcția de conferențiar universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice. Totodată, aceasta precizează că activitatea sa didactică la UMF „Grigore T. Popa” Iași, începută în 2017, s-a încheiat în 2024. Din punct de vedere medical, cariera sa la Spitalul „Sf. Spiridon” a debutat în 2014, ca medic primar dermato-venerolog în cadrul Clinicii de Dermatovenerologie.

Pe pagina sa oficială de Facebook, conf. dr. Stătescu a anunțat că și-a început activitatea la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pe 3 februarie, pe un post de conferențiar universitar.

Conform declarației de avere, pe lângă două apartamente în Iași, de câte 100 mp fiecare, aceasta deține și o casă de locuit de 250 mp în Rădăuți, județul Suceava, fapt care face plauzibilă decizia de a se muta.

„Motivul transferului este faptul că a câștigat un concurs pentru un post la Facultatea de Medicină din Suceava. În consecință, s-a mutat atât pe partea didactică, cât și pe cea medicală. La Iași, conf. dr. Laura Stătescu ocupa oricum funcția de șef interimar al Clinicii de Dermatovenerologie, iar în perioada următoare urmează să fie desemnat un înlocuitor”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD.

Medic primar dermatovenerolog, conf.dr. Laura Stătescu, unul dintre cei mai cunoscuți medici care activau în sectorul public din Iași și unul dintre cei mai apreciați specialiști în domeniu a fost numită șef de clinică la „Sf. Spiridon” în locul prof.dr. Laura Gheucă Solovăstru.

Aceasta a fost înlocuită după dezvăluirile „Ziarul de Iași”, care au arătat că dr. Solovăstru a folosit Secția de Dermatovenerologie ca pe una de paliație. Și-a internat timp de ani de zile părinții, în vârstă, care aveau nevoie de îngrijiri medicale permanente, și a folosit resursele spitalului și angajații de pe secție pentru a se asigura că acestora nu le lipsește nimic.

