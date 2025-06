De ce ajung ambulanțele greu la locul intervenției? Explicațiile date de angajații de la Serviciul de Ambulanță

Bălan Sergiu, asistent principal la SAJ Iași, spune că în decurs de 12 ore primește în jur de 15 solicitări. El afirmă că multe dintre aceste apeluri nu sunt foarte bine motivate, iar oamenii sună exagerat de des, povestind uneori situații alarmante fără motiv. De multe ori, când ambulanța ajunge la locul solicitării, constată că nu este o urgență adevărată. Bălan Sergiu subliniază că, din cauza acestui lucru, persoanele care au nevoie cu adevărat de ajutor pot rămâne fără intervenție promptă, deoarece aproximativ jumătate dintre solicitări nu sunt urgente.

Daniel Vitilu, ambulanțier, spune că de când a început să lucreze în domeniu au avut loc multe schimbări, dar volumul de muncă a crescut foarte mult și există un deficit semnificativ de personal și de mașini. El afirmă că dotările sunt mai bune decât înainte, însă numărul mare de solicitări pune o presiune uriașă asupra echipelor. Ambulanțele sunt folosite intens, unele având peste 500.000–700.000 km parcurși, iar altele chiar peste un milion de kilometri, deși, spune el, în mod normal o ambulanță ar trebui să aibă maximum 200.000 km pentru a funcționa corespunzător. El spune că urmează să ajungă la Iași 13 ambulanțe noi (mai multe informații AICI), care vor aduce o „gură de aer” pentru echipaje, însă subliniază că acestea nu sunt suficiente și nu vor acoperi deficitul existent în prezent.

„Au fost dăți când mașina nu a mai pornit. Am venit cu pacientul la ambulanță și am cerut ajutorul dispeceratului, iar un alt echipaj a preluat pacientul. Noi am fost duși înapoi pe platformă. Nu se întâmplă des, dar totuși se întâmplă”, a specificat acesta.