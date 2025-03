De ce aleg elevii ieșeni să facă actorie? „Nu cred că aș putea undeva să mă dau cu fundul de pământ în mijlocul străzii, dar în teatru pot să fac asta”

În perioada 19-20 martie, 455 de elevi coordonați de 35 de profesori și actori au urcat pe scenă la Festivalul „Hai la teatru!”, organizat de Teatrul „Luceafărul” din Iași. „Ziarul de Iași” a fost alături de tinerii artiști pentru a descoperi ce înseamnă teatrul pentru ei și de ce este atât de important ca școlile să ofere această oportunitate.

Trupa MOOZ de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași

Pentru Irina Talmaciu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și membră a trupei MOOZ, teatrul este o sursă de încredere și bucurie. Face teatru de doi ani și a mărturisit că pe scenă se simte „ca acasă, în siguranță”. Faptul că este vorba despre o trupă de teatru francofon reprezintă o bucurie și mai mare pentru tânăra actriță, întrucât limba franceză este o altă pasiune de a ei.

Irina Talmaciu, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Trupa MOOZ

„Îmi place să fac teatru, deoarece sunt foarte bucuroasă atunci când sunt pe scenă, am încredere în mine, mă simt în siguranță. Încrederea în mine am dezvoltat-o de-a lungul anilor, de când fac teatru, fiindcă înainte aveam mari emoții și nu puteam să mă exprim atât de liber, curajos și clar cum o fac acum. Sentimentele pe care le prezint pe scenă trec întâi prin interiorul meu și transmit energia spectatorilor. Mă bucur că există un schimb de emoții și energii cu publicul. Teatrul îmi umple sufletul de bucurie!”, a declarat Irina Talmaciu, pentru „Ziarul de Iași”.

Ce simt acești elevi când urcă pe scenă? Ne-a explicat colegul său de trupă, Alex Iacoban, care a mărturisit că aplauzele de la final nu pot fi comparate cu nicio altă emoție, întrucât „sunt cea mai mare eliberare și plăcere”.

Alex Iacoban, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Trupa MOOZ

Discutând cu tinerii actori, am aflat că teatrul este și o formă de eliberare pentru ei. Vă întrebați de ce aleg aceștia să urmeze și cursuri de teatru după ce că petrec atât de multe ore la școală? Ei bine, răspunsul din partea lor a fost simplu: teatrul le oferă oportunitatea să facă lucruri pe care viața de zi cu zi nu le-ar permite. Un astfel de răspuns a oferit pentru „Ziarul de Iași” Arin Donciu, membru în trupa ARTWORK de la Asociația Culturală Artwork Atelier și elev în clasa a XII-a la Liceul de Informatică „Grigore Moisil”.

Arin Donciu, Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, Trupa ARTWORK (Asociația Culturală Artwork Atelier)

Maria Sara Oglinzeanu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” și membră tot a trupei ARTWORK, este entuziasmată de deschiderea tinerilor către teatru și consideră că astfel de inițiative, precum Festivalul-concurs „Hai la teatru”, reprezintă o șansă în plus pentru cei talentați și pasionați.

Maria Sara Oglinzeanu, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, Trupa ARTWORK, (Asociația Culturală Artwork Atelier)

Tinerii nu au uitat să sublinieze și faptul că prietenii din trupă îi ajută cu atât mai mult să iubească teatru. Alex Iacoban din trupa MOOZ a spus că pe lângă plăcerea de a juca pe scenă, face parte din trupa de teatru și pentru colectiv și pentru prietenii pe care și-i face în timpul deplasărilor.

Trupa ARTWORK

Știți care este cel mai bun leac pentru copiii introvertiți? Teatrul! Sau cel puțin așa au spus tinerii care au participat la festival și s-au confruntat cu timiditatea. Pentru ei, alăturarea într-o trupă de teatru a marcat primul pas spre deschidere și încredere în sine.

De exemplu, Alesia Prăjescu, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Waldorf” Iași, care face parte din trupa Domino, a mărturisit că teatrul a ajutat-o să își depășească timiditatea și să nu se mai ia „atât de în serios”.

„Din experiența mea personală, am învățat foarte mult să ies din zona de confort. Fiind o persoană extrem de introvertită încă din copilărie, am învățat să nu mai iau lucrurile atât de în serios și să realizez că oamenii care se exprimă mai mult nu sunt văzuți ca fiind ciudați în societate, ci ca niște persoane curajoase. Am adoptat acest mod de gândire din teatru, pentru că am fost pusă în ipostaze în care am dat de penibil”, a precizat Alesia Prăjescu.