De ce aleg turiștii Iașul pentru city break: între shopping la Palas și pelerinaje istorice

Cu o ședere medie a turiștilor de sub două zile, Iașul se confirmă ca destinație pentru pentru city break-uri. Turiștii vin pentru weekend-uri scurte în care îmbină vizitele la obiectivele religioase, cu shopping-ul la Palas sau plimbările pe strada pietonală. Cifrele din 2025 arată că în primele șase luni, peste 160.000 de vizitatori au ales Iașul.

Un oraș care îmbină tradiționalul cu contemporanul

Florin Bărhălescu, specialist în turism cu peste 20 de ani experiență, confirmă potențialul Iașului: „Da, Iașul este cu siguranță o destinație de city break. În cele două-trei zile petrecute aici se pot desfășura diferite activități și vizite. Istoria, gastronomia, shoppingul și muzeele orașului sunt motive suficiente pentru a avea un program reușit”.

„Grădina din centrul orașului este extraordinară!”

Datele statistice susțin faptul că orașul atrage turiști pentru șederi relativ scurte – media perioadei de ședere este de 1,74 zile pentru turiștii români și 1,76 zile pentru cei străini.

„Suntem din Galați, dar locuim în străinătate. Am venit pentru weekend și nu mă așteptam să fiu atât de impresionată. Orașul în sine, dar mai ales grădina din centru este extraordinară!”, ne-a spus Ana. „Iașul are o energie aparte – vezi tineri peste tot, cafenele, dar și istorie. Am vizitat mănăstiri, am făcut un traseu pe jos din Copou până în centru și la final ne-am așezat la Palas să ne bucurăm de atmosfera de acolo, cu Palatul Culturii în fundal.”

Construit strategic în jurul Palatului Culturii, ansamblul Palas funcționează ca un „colier”” urban care îmbină cumpărăturile cu experiențele culturale. „Încă de la deschidere, Palas a apărut ca o destinație de shopping dinamică, oferind posibilitatea de activități indoor și outdoor. Această abordare proactivă și promovarea constantă au dus la recunoașterea sa ca punct de atracție în oraș”, explică Florin Bărhălescu.

Pentru mulți turiști, Palas nu este doar o oprire pe lista de cumpărături, ci punctul de pornire al descoperirii Iașului. Vasile Cernăuțeanu, venit din Chișinău, povestește: „Vin la Iași de trei ori pe an împreună cu soția, întotdeauna trecem pe la Palas. Nu doar pentru cumpărături, ci pentru că acolo simțim pulsul orașului modern. Apoi, din Palas plecăm să explorăm orașul și centrul vechi – totul e la îndemână.” Clienţii din ţara vecină, sunt, de altfel, o prezenţă obişnuită în Palas, în special în zilele de weekend. Potrivit reprezentanţilor Iulius, în 2024, Palas a înregistrat peste 22 milioane de vizite, iar aproximativ 43% din trafic este reprezentat de persoane din judeţele învecinate şi din Republica Moldova.

De ce vin la Palas? Pentru multitudinea de branduri, inexistente în Republica Moldova, preţurile accesibile, varietatea de produse, dar şi pentru că pot petrece aici un weekend în care combină cumpărăturile, cu experienţele culinare şi, de ce nu, cu evenimentele pe care Palas le organizează constant.

Iar viitorul Palas sună şi mai tentant pentru clienţi în condiţiile în care compania a anunţat o investiţie de peste 80 milioane de euro în modernizarea şi regândirea spaţiului, după un concept gândit de casa de arhitectură Foster + Partners, care pune accent pe experienţe şi noi facilităţi de timp liber. „Vom potenţa şi mai mult elementele care fac din Palas o destinaţie unică: relaţia cu Palatul Culturii, reamenajarea parcului, extinderea spaţiilor verzi în interior, mai multe experienţe pentru timp liber, mai multe evenimente şi, bineînţeles, un shopping de calitate pentru o varietate de publicuri. La Palas, exista de multă vreme dorința brandurilor de a aduce formatele flagship sau conceptele internaționale în regiune. Vor intra nume în premieră regională, atât din mass-market fashion, high-end fashion și sports fashion & outdoor, precum și formate department stores, cu nume mult așteptate și solicitate de publicul ieșean”, declara în luna mai Gabriel Iaţco, Shopping Center Manager Palas.

Diversitate pentru toate gusturile

Iașul reușește performanța de a satisface expectative diverse. Majoritatea turiștilor români vin pentru a vizita racla Sfintei Parascheva sau pentru nostalgia anilor de studenție. Străinii, pe de altă parte, sunt atrași de costurile accesibile și autenticitatea experiențelor oferite.

„Iașul este o destinație de pelerinaj intens căutată. De exemplu, turiștii sârbi organizează excursii special pentru vizitarea catedralei”, menționează ghidul turistic, care include în tururile sale o pauză de cel puțin 15 minute pentru contemplare la catedrală.

Popularitatea crescândă a Iașului este facilitată și de îmbunătățirea conexiunilor aeriene. Aeroportul Internațional din Iași a depășit pragul de un milion de pasageri încă din primul trimestru al anului, iar estimările indică un volum de circa 2,2 milioane de pasageri până la finalul anului 2025.

