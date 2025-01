De ce am acceptat să fiu redactor-șef al „Ziarului de Iași”

Vom avea toleranță zero pentru corupție, discurs dublu, promisiuni deșarte și amenințări. Și vă încurajăm să ne scrieți cu toate problemele dumneavoastră; avem o echipă editorială complexă, în care se îmbină experiența reporterilor cu peste 10 ani vechime, specializați în diferite domenii, cu avântul oamenilor tineri care abia descoperă această meserie. Supervizați de doi editori care însumează toată experiența Monitorului din 1992 încoace: Dan Constantin și Claudiu Raus, redactori-șefi adjuncți și doi oameni excepționali.

Am primit toate garanțiile care contează pentru mine de la Dan Fiterman și din partea grupului Arcadia, din care facem parte: independență editorială și susținere pentru proiecte îndrăznețe. Și vreau să le mulțumesc pentru curajul și deschiderea de care au dat dovadă.

Vrem să scriem mai mult despre comunitatea noastră. Despre traficul care ne sufocă, despre jungla imobiliară, despre promisiunile neîndeplinite, făcute ani de zile ieșenilor de cei care s-au perindat prin funcții de conducere. Vrem să scoatem la tablă consilierii locali și pe cei județeni. Să căutăm poveștile extraordinare și oamenii minunați din orașul nostru, să vorbim despre motivele care ne fac să iubim Iașul și România, fiindcă vorbim prea des despre lucrurile care ne stârnesc amărăciune și ură.

Multe dintre aceste lucruri le-am făcut și până astăzi, dar ne vom adapta mediului digital și vom dezvolta produse editoriale noi, axate mai mult pe conținut video, pe interacțiune directă cu voi, cititorii noștri. Vom încerca să ajungem mai mult și la cititorii tineri, să le oferim motive să deschidă site-ul, să ne citească, să rămână informați despre lumea din jurul lor, mai mult decât ce le oferă astăzi rețelele de socializare.

Vrem să renască școala de presă a ZDI

Când m-am angajat prima dată la „Ziarul de Iași”, unul dintre șefii mei de-atunci, coleg cu mine și astăzi, îmi explica binele pe care mi-l va face ziarul, care va fi o rampă de lansare în meseria asta. Și a avut dreptate, cu o mențiune: nu am plecat niciodată de aici. Am lucrat aproape șapte ani și la Libertatea, împreună cu una dintre cele mai bune echipe de jurnaliști din România, conduse de Cătălin Tolontan și Dan Duca. M-am format la cea mai frumoasă redacție din țara aceasta – „Opinia studențească”, timp de mai bine de 10 ani, fiind pe rând redactor-șef și director: am văzut plecând de acolo o pleiadă de jurnaliști valoroși care au schimbat și vor schimba fundamental meseria aceasta.

Am scris trei ani și la Mediafax, pe vremurile în care era cea mai bună agenție de presă din România. Am colaborat cu proiecte independente, precum Școala 9 și Scena 9, dar și cu publicații consacrate, precum HotNews sau Rise Project. Ca bursier al Departamentului de Stat al SUA am avut șansa să merg și să relatez despre alegerile din 2016, când Donald Trump a ajuns prima dată președinte.

Tot ce-am învățat în acești ani, de la jurnaliștii și managerii de presă alături de care am lucrat, aș vrea să încerc să implementez aici, în cea mai bună redacție de presă locală din România. Să continuăm pe aceleași principii, valori și tradiții pe care „Ziarul de Iași” – și Monitorul înaintea lui – le-au avut dintotdeauna. Să-i continuăm moștenirea lui Toni Hrițac și a echipei fantastice de jurnaliști care a lucrat și lucrează la ziar.

Aș vrea ca brandul ZDI să redevină „școala de presă” care a fost cândva. Doar că astăzi să nu mai fie rampă de lansare, ci locul în care să-și dorească toată lumea să ajungă. Poate sună pompos, dar pentru mine fundamentele jurnalismului au fost întotdeauna obiectivitatea, corectitudinea și independența editorială. Câtă vreme voi fi redactor-șef al „Ziarului de Iași”, garantez pentru aceste principii.

Asta nu înseamnă că vom face totul perfect și că nu vom greși. Mă gândesc că vom greși destul de mult, dar aceasta este măsura faptului că am încercat. Întotdeauna ne vom asuma greșelile făcute, întotdeauna le vom repara și, data viitoare, vom încerca să facem mai bine.

Însă ziarul acesta nu este, nu a fost și nu cred că va fi niciodată asumat de cineva pe persoană fizică. Este Ziarul de Iași, ziarul tuturor ieșenilor. Este al comunității; al dumneavoastră. De aceea vă rugăm să fiți alături de noi, așa cum ați fost de fiecare dată. Citiți-ne, corectați-ne, îndrumați-ne! Și să încercăm să ne luăm orașul înapoi, stradă cu stradă, cartier cu cartier. Împreună.

Cătălin Hopulele

redactor-șef al „Ziarului de Iași”

