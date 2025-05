De ce amână tinerii lucrurile importante? Psihoterapeut ieșean:„Teama de eșec în cele mai multe cazuri”. Patru sfaturi

Psihoterapeutul Raluca Gînju a explicat, pentru „Ziarul de Iași”, că procrastinarea nu este doar despre organizare slabă sau lene, ci un proces psihologic complex, în care emoțiile, perfecționismul, anxietatea și teama de eșec joacă un rol major.

De asemenea, Raluca Gînju a menționat că acest comportament presupune o autoamăgire subtilă, în care mintea înlocuiește sarcinile importante cu altele mai puțin relevante, pentru a evita disconfortul emoțional asociat cu responsabilitatea reală.

„Mecanismul procrastinării urmărește un tipar bazat pe vinovăție sau disconfort pentru neefectuarea unei anumite acțiuni, urmate de compensare prin îndeplinirea unei sarcini mai puțin relevante și, apoi, justificarea neîndeplinirii sarcinii inițiale prin implicarea în alte lucruri; altfel spus, auto-amăgire prin îndeplinirea unor sarcini diferite. Adolescenții, aflându-se într-un stadiu critic de dezvoltare, sunt deosebit de vulnerabili la aceste modele, ceea ce face esențială înțelegerea în profunzime a procrastinării. După cum se menționează și într-un articol științific foarte recent (n.r. – 2024, Tomorrow Never Comes: The Risks of Procrastination for Adolescent Health), aproximativ 20-25% din populația generală tinde să procrastineze, iar aceste procente cresc semnificativ în mediul educațional”, a adăugat specialistul.