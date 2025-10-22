De ce au fost tarife mai mici la energia electrică în octombrie? Ce opțiuni au consumatorii din Iași?

Prețurile la energie electrică au scăzut în octombrie, iar competiția între furnizori se intensifică. Hidroelectrica rămâne lider, dar PPC Energie urcă spectaculos în clasament, cu cea mai mare reducere de tarif. În paralel, ieșenii vulnerabili pot accesa vouchere lunare de 50 de lei pentru plata facturilor.

Începând cu luna octombrie, consumatorii din Iași, dar și din celelalte județe, beneficiază de tarife mai avantajoase la energie electrică, comparativ cu debutul liberalizării pieței din 1 iulie 2025. Potrivit datelor publicate de ANRE, clasamentul furnizorilor s-a modificat semnificativ, iar veștile sunt în general pozitive pentru consumatori.

Hidroelectrica se menține astfel pe primul loc în topul celor mai ieftini furnizori, cu un tarif de 1,07 lei/kWh, însă diferența față de următorul clasat, Nova Power&Gas, s-a redus de la 22 de bani în iulie la doar 9 bani în octombrie. Deși produce cel mai ieftin curent din România, compania de stat a fost singura care și-a majorat tariful în această perioadă, din cauza creșterii componentei reglementate pentru servicii de sistem.

PPC, cea mai mare scădere

PPC Energie, fostul Enel, a înregistrat cea mai mare scădere de preț din top, de 12 bani/kWh, ajungând la 1,30 lei/kWh. Această ajustare i-a permis să urce de pe locul 7 pe locul 4 în clasament. Alături de Hidroelectrica, Nova Power&Gas și Engie, PPC este una dintre cele patru companii care au rămas în top 10 față de luna iulie.

Prețul mediu al celor mai bune 10 oferte a scăzut de la 1,35 lei/kWh în iulie la 1,28 lei/kWh în octombrie, iar tariful maxim din top a coborât de la 1,44 lei la 1,38 lei/kWh. Aceste evoluții indică o diversificare a opțiunilor disponibile pentru consumatori și o intensificare a concurenței pe piață.

Reamintim că 30 iunie 2025 a fost ultima zi în care s-au aplicat prețurile plafonate pentru consumatorii casnici, stabilite anterior la 0,68 lei, 0,80 lei și 1,30 lei/kWh, în funcție de nivelul de consum. După această dată, clienții au început să plătească prețurile din contractele existente sau din noile oferte primite, în funcție de expirarea perioadei contractuale.

Schimbarea furnizorului este gratuită

Procesul de schimbare a furnizorului rămâne gratuit și se poate realiza în maximum 21 de zile, oferind consumatorilor din Iași și din întreaga țară libertatea de a alege cea mai avantajoasă ofertă.

Menționăm că acest clasament a fost realizat pe baza ofertelor publicate în comparatorul ANRE, fiind selectată cea mai bună ofertă disponibilă pentru fiecare furnizor.

În paralel cu scăderea tarifelor la energie electrică, consumatorii vulnerabili din Iași pot beneficia de vouchere lunare de 50 de lei, acordate prin programul național de sprijin. Cererile se pot depune online, prin aplicația EPIDS, sau fizic, la Direcția de Asistență Socială Iași și oficii poștale. Sprijinul se acordă în funcție de venitul net lunar și este destinat exclusiv pentru plata facturilor la locul de consum declarat.

Publicitate și alte recomandări video