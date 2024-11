De ce candidează candidații (sic!)

Am zis să pun un titlu care să atragă atenția. A mers? Sper că da.

Acum, că v-am captat atenția, să trecem la subiect: ce motive subiective ar avea un om să dorească să candideze la una din funcțiile pentru care vor fi alegeri în toamna asta? V-ați întrebat? Eu, de multe ori. M-am mai întrebat într-o perioadă și din ce motive obiective s-ar băga cineva în politică, dar la această problemă nu am reușit să ajung la nicio concluzie.

Din observațiile personale din jur și din experiența de viață am constatat că nu există motive obiective credibile pentru un politician de a intra în politică și de a dori să ajungă șef. Adică nimeni nu intră în această „afacere” cu gândul de a ridica țara din noroi, de a face ca lucrurile să meargă mai bine și concetățenii săi să trăiască mai fericiți. Nu, asta e sigur, pot să spun fără nicio ezitare. Niciun om normal la cap nu ar face asta, responsabilitatea și munca nu merită efortul pentru că rezultatele ar fi incerte. Toți au în primul rând idealuri pur subiective. Mai sunt și nebuni, idealiști fanatici, dar cu aceia e altă mâncare de pește.

Să nu credeți că mă iau doar de politicienii români. În niciun caz. Să nu-mi spuneți că Ursula von der Leyen și-a dorit cariera pe care o are din dorința sinceră și obiectivă de a face ca Europa să devină o țară din ce în ce mai prosperă, iar europenii mai mulțumiți de viețile lor. Cu siguranță, domnia sa a analizat posibilitățile pe care le avea la un moment dat și a ales cariera politico-administrativă pentru beneficiile personale pe care aceasta le oferă. Și, să recunoaștem, are ceva beneficii. E tratată precum un rege. Are o sută de servicii la îndemână, tot ce spune e ascultat, tot ce comandă este executat. Dar, mai presus de toate, mai presus de mașinile care îi stau la dispoziție la orice oră din zi și din noapte, de avioanele, de serviciile de pază, de sănătate, de salariul gras pe care îl primește e plăcerea pură pe care o simte un om atunci când este important. Plăcerea de a fi puternic. Nimic nu se compară cu această senzație. Este copleșitoare și extrem de satisfăcătoare. Să știi că orice gest, orice vorbă de-a ta sunt luate în serios, că orice dorință este ascultată și executată cât de repede posibil, nu are cum să nu te gâdile la orgoliu.

Pentru asta aleargă politicienii și toți cei care vor să fie șefi, să conducă alți oameni, pentru incomparabila plăcere de a fi puternic, de a avea importanță. Pentru senzația fizică și psihică de împlinire absolută. Pentru asta petrec nopți nedormite candidații înaintea și în timpul campaniilor electorale, pentru speranța care se împlinește ori moare în noaptea alegerilor când constată că au câștigat sau pierdut și revin cu picioarele pe pământ. Până atunci ești un rege în devenire.

Și e într-adevăr o muncă uriașă pe care o depun candidații. Nu e de râs sau de neglijat. Mulți spun că politicienii nu muncesc, că sug sângele poporului și se îmbogățesc stând degeaba. Nu e deloc adevărat. Politicienii muncesc enorm, cu mult mai mult decât un om care are un serviciu normal de 8 ore pe zi. Programul politicienilor se aseamănă foarte mult cu cel al oamenilor de afaceri aflați la începutul unui proiect. Sunt extrem de ocupați zi și noapte, nu glumesc.

Imaginați-vă o campanie electorală cum a fost cea din SUA în care candidații mergeau la întâlniri și dezbateri aproape în fiecare zi, iar acolo trebuiau să ia cuvântul, să fie elocvenți, convingători, să aibă carismă și umor. Totul la comandă, totul pe loc, de multe ori fără prompter. Vă spun, e o muncă de titan și nu multă lume poate să o ducă la capăt.

Dar merită, zic ei. Pentru că la sfârșitul acestui drum îi vor aștepta, speră ei, patru ani de putere, de beatitudine izvorâtă din satisfacțiile zilnice ale omului important, cu greutate. Puțini ating piscul acela.

Un parlamentar va avea imunitate, adică nu va putea fi urmărit sau arestat fără aprobarea organului din care face parte, va avea puse la dispoziție fonduri mari pentru toate nevoile lui, de la hrană, transport, până la cazare și altele. El nu va mai avea grija zilei de mâine, cel puțin pentru perioada mandatului său. Totul va fi asigurat și singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să fie prezent la ședințe și, eventual, să elaboreze proiecte. Cum să nu-ți dorești așa ceva?

Cu președintele e și mai tentant. El se mută cu familia într-un palat, la propriu (Palatul Cotroceni), are absolut totul la dispoziție. În plus față de parlamentari, are și un serviciu de pază și protecție care stă cu el peste tot și se asigură că nimic nu periclitează viața, siguranța lui și a familiei. Este practic intangibil. La cel mai mic strănut va fi un medic lângă el, unul dintre cei mai buni din țară, pentru a-l diagnostica și a-l trata, pentru că țara nu poate funcționa fără un președinte sănătos și în formă, nu-i așa?

Deci sunt motive reale și credibile pentru un candidat să se aventureze în acest vălmășag de nebunie care e campania electorală. Atât el, cât și familia lui, înțeleg idealul absolut dezirabil pe care îl au ca oameni. Practic, dintr-un individ obișnuit, care merge pe stradă nebăgat de nimeni în seamă, poate ajunge peste noapte un prinț în adevăratul sens al cuvântului.

Dar, după cum se știe, ființele vii dezvoltă toleranță la tot, inclusiv la fericire, mulțumire, bogăție, prosperitate și vor mereu mai mult. Un parlamentar nu va simți mulțumire și împlinire decât în primele zile, poate săptămâni, după ce va fi confirmat pe post. După aceea va dori mai mult.

Domnul președinte al nostru a fost cu siguranță mulțumit în primele zile după ce s-a mutat la Cotroceni. Soția sa, doamna Carmen, a fost și ea în culmea fericirii când a fost prima oară așteptată la scară cu mașina prezidențială și apoi când a pășit pe caldarâmul din curtea Cotroceniului. Satisfacțiile au continuat să vină multe zile după aceea când ambii observau că toți din jur îi ascultau și le îndeplineau cele mai mici dorințe.

Dar, după o perioadă, în special în al doilea mandat, deja era prea mult. Totul devenise rutină, nu mai era nimic nou, interesant. Și atunci au încercat alte continente, cum ar fi Africa, alte experiențe care să îi facă să simtă din nou gâdilirea aceea în piept, mulțumirea aceea supremă. Când africanii dansau în jurul lor și se ploconeau trebuie să fi fost sublim.

Iată de ce candidează toți acești oameni la funcții în stat. E o împlinire personală, de neratat. E un interes singular. Deci, haideți să-i ajutăm pe acești oameni să fie fericiți. Măcar ei, dacă nu noi…

Briscan Zara este scriitor și publicist

