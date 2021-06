De ce este pictat Ioan Botezătorul cu aripi? A fost un înger întrupat

Imagine stranie a unui barbat paros care-si arata de dupa umeri insemnele serafimilor, ea a fost inspirata, desigur, de profetia lui Maleahi: ,,Iata, Eu trimit pe ingerul Meu inaintea fetei Tale, care va pregati calea Ta" (Mal. 3, 1), un text cu rezonante - directe sau indirecte - in toate cele patru evanghelii. Ea nu poate fi straina nici de gandul ca, prin viata sa aspra si feciorelnica, Ioan a fost un inger in trup; el a devenit, prin aceasta, prototipul monahilor de mai tarziu.

Un inger in trup a fost insa si Maica Domnului, patroana din totdeauna a calugaritelor. In pridvorul bisericii din manastirea Govora, ea este infatisata cu doua aripi larg desfacute’n vazduh, de sub care se deschide - ca un cort atotcuprinzator - acoperamantul-mantie, Omoforul sarbatorit la 1 octombrie si slavit in imnografia bisericeasca.

Cei doi devin astfel, prin reprezentare iconografica, singurele fiinte omenesti intraripate, simbol ce sugereaza, printre altele, si capacitatea lor exceptionala de a se ridica duhovniceste in marile inaltimi ale cerului.

Aripile Inaintemergatorului sunt un simbol personal, numai al lui, fara nici o extindere in semnificatia eclesiologica, in timp ce aripile Maicii Domnului, plutind pe deasupra Omoforului, adapostesc Biserica.