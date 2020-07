De ce hidrogenul nu va reprezenta niciodată viitorul maşinilor electrice

Zece ani mai târziu, este evident că vehiculele electrice cu baterii (VEB) domină tranziţia spre un transport mai prietenos cu mediul. La sfârşitul lui 2019 se vânduseră doar 7.500 de maşini pe hidrogen în toată lumea. Dar la sfârşitul lui 2018 existau peste 5 milioane de vehicule cu încărcare la priză, iar de atunci vânzările au accelerat considerabil. În Regatul Unit, conform datelor de la Society of Motor Manufacturers and Traders, VEB reprezentau 4,3% din vânzările ultimului an până în mai 2020, în creştere cu 131,8%. VEB încep să fie rivalele maşinilor pe combustibili fosili, în vreme ce alternativele cu celulă de combustibil merg spre nicăieri.

Toyota a fost una din companiile care au crezut cu adevărat în viitorul hidrogenului, iar în 2011 a produs conceptul foarte credibil FCV-R dezvoltat în Mirai, care a devenit disponibil comercial în 2015. O a doua generaţie va apărea în 2021. Şi Honda a produs două vehicule cu celulă, Clarity Fuel Cell şi FCX Clarity. Hyundai are Tucson Fuel Cell. Deci există variante disponibile pentru uz zilnic, cu Mirai oferind peste 500 km cu un rezervor, iar Honda Clarity Fuel Cell asigurând aproape 600.

De ce n–au decolat vehiculele cu celulă de combustibil pe hidogen (VCH) la fel ca VEB, fiind atât de autonome? Iunie 2019 poate fi luna care a scrijelit sentinţa pe pereţi: nu numai că a explodat o uzină chimică producătoare de hidrogen la Santa Clara, lăsând utilizatorii de VCH din California fără combustibil, dar câteva zile mai târziu a fost înghiţită de flăcări o staţie de realimentare din Sandvika, Norvegia. S-a reafirmat adevărul că hidrogenul este un gaz periculos şi explozibil – de parcă nu s-ar fi ştiut deja. Nu s-a auzit de vehicule care să detoneze, iar rezervoarele de combustibil sunt căptuşite cu Kevlar pentru protecţie la explozie. Dar cele petrecute nu inspiră încredere.

Totuşi, problemele de siguranţă nu sunt motivul principal pentru care hidrogenul este o opţiune mult inferioară pentru transportul personal. Dacă scopul principal este salvarea planetei, VEB sunt considerabil mai eficiente energetic decât VCH, dacă se iau în calcul toţi paşii dintre generarea energiei şi propulsie. Pentru VEB, după generarea electricităţii – de sperat că dintr-o sursă regenerabilă – pierderile în transmiterea până la punctul de încărcare al maşinii sunt de 5%. Ciclul de încărcare-descărcare a bateriei mai pierde 10%. În final, motorul mai risipeşte 5% propulsând vehiculul. Pierderile însumate sunt de 20%.