De ce Iașul nu e „cool”? Politică și turism: câteva interesante cifre comparative, multe dezolante

Știm, poate că ar fi probleme mult mai acute, mult mai importante de discutat despre Iași și situația lui actuală, inclusiv penale, altele decât turismul adică. Dar, dacă tot e final de sezon, am zis că nu ar strica să aruncăm, retrospectiv, o privire și peste acest domeniu mai puțin dezbătut public, cu referire locală. O să fiți surprinși: chiar e interesant. Și nu e deloc de bine…

Cele mai recente cifre ale Direcției de Statistică privind vizitele și turismul la Iași (vezi AICI) par a consolida o tendință îngrijorătoare ce se manifestă de mai mult timp: scădere constantă de la an la an. Declarațiile factorilor locali par a dori să ne liniștească: e normal, creșterea economică s-a temperat, veștile despre austeritate se înmulțesc, viața politică ne-a îngrijorat pe toți în ultimul an și ne-a ținut mai mult acasă, tichetele de vacanță s-au tăiat, deci lumea nu mai circulă decât cu treabă etc. Doar că, ce să vezi: deși toate aceste îngrijorări i-au lovit fără deosebire pe toți românii în mod egal, afectat turistic este doar Iașul.

Mai concret, am luat Iașul și Clujul, două orașe comparabile ca populație, dar și după multe alte criterii. Iată ce spun datele statistice pe ultima lună procesată de Statistică, în comparație cu datele de acum un an!

Iași – A fost vizitat de circa 30.000 de vizitatori (aproximativ 1.000 pe zi, în medie), durata medie a sejurului este de 1,70 zile, 85% din cei care vizitează orașul sunt români și 15% străini, iar per total cifrele arată o scădere față de acum un an cu aproximativ 6,5%.

Cluj – A fost vizitat de circa 66.000 turiști (aproximativ 2.200 pe zi, în medie), durata medie a sejurului este de 1,83 zile, 74% din cei ce vizitează orașul sunt români și 26% străini, iar per total cifrele arată o creștere față de acum un an cu aproximativ 12,5%.

Astea sunt cifrele seci, deloc optimiste pentru Iași, deși, cum spuneam, semnalele oficialilor sunt că totul e ok, toți suntem afectați la fel, nu avem ce face. Să detaliem și sub alt aspect: ce evenimente de atracție turistică masivă are Clujul și ce evenimente avem noi, la Iași, precum și numărul de spectatori participanți fizic estimat la ultimele ediții?

Iași – Sfânta Parascheva (350.000 participanți), FILIT (30.000 participanți), Serile Filmului Românesc (10.000), Romanian Creative Week (estimare de 100.000 participanți fizic).

Cluj – UNTOLD (420.000 participanți), Electric Castle (300.000 participanți), Transilvania International Film Festival/TIFF (125.000 participanții), Jazz in the Park (20.000 participanți), Comedy Cluj (50.000 participanți).

Ca o primă observație, dincolo de cifrele care nu suferă comparație, este că da, poate un festival ieșean precum RCW al Irinei Schrotter va rivaliza, în ce privește profilul participantului cu bani, cu un UNTOLD sau Electric Castle de la Cluj, dar Sărbătorile Iașului și Sfânta Parascheva, cu cei să spunem 350.000 de participanți, din care majoritatea oameni de condiție modestă, care poate aduc o pagubă financiară orașului, nu un câștig, nu vor putea reduce deloc diferența, ci dimpotrivă, o vor amplifica. Nu o spunem cu reproș pentru cineva: doar o remarcăm, statistic.

Și încă o observație: „măturați” cu privirea atât numele evenimentelor, cât și cifrele de participare ale fiecăruia! Este clar că ceva nu e în regulă, că, vorba adolescenților, mai ales a ieșenilor ce merg la unele din festivalurile clujene: „Iașul nu e cool”.

Cui „datorăm” această situație? Firește, în primul rând conducerilor Primăriei și județului, care nu au fost în stare să reinventeze, să încurajeze, să potențeze inițiative care să creeze evenimente aducătoare de turiști, de public și, în ultimă instanță, de bani. Dar nu e numai atât: ar fi bine să fie doar aceasta. Faptul că „Iașul nu e cool” pentru tineri o vom simți în timp mult mai acut. O simțim într-o bună măsură, deja.

O analiză de acum câțiva ani a universitarului George Țurcănașu, de la Facultatea de Geografie a UAIC, surprindea faptul că tot mai mulți liceeni din arealul Moldovei – Suceava, Botoșani, Neamț etc – aleg Clujul ca destinație pentru a-și face facultatea, nu Iașul care e mai aproape. Motivul? „Clujul e mai cool”, era chiar argumentul unora, citat în analiză. Atunci părea a fi doar o tendință. Acum, e o certitudine. Iată cifrele: Clujul are un total de peste 70.000 de studenți la universitățile de stat (80.000 după unele surse), din care circa 48.000 la cea mai mare universitate (UBB), în timp ce Iașul are circa 51.000 de studenți în total, din care 24.000 la cea mai mare universitate din oraș (UAIC). Aceasta în condițiile în care în anii ’90 ambele orașe porneau de la aceeași linie de start, ba chiar un start mai avantajos pentru Iași.

Practic, iată, Clujul, pentru că, printre altele, e „cool”, deține o resursă calificată viitoare (studenții) cu peste 40% mai mare decât resursa similară a Iașului. Iar diferența crește, nu scade. Nu e greu de presupus ce se va întâmpla cu această discrepanță în timp. Și cu Iașul, în consecință, în comparație cu Clujul. Nu vă mirați că discrepanța se tot adâncește, că probabil se va transforma într-un hău de netrecut peste câțiva ani: nu e numai o chestiune de geografie, ci și de politică, de administrație, dacă vreți.

Are cineva soluții pentru asta? I-ați auzit pe vreunul dintre Mihai Chirica, Costel Alexe, pe vreunul din vocalii sau mai puțin gălăgioșii parlamentari ieșeni, în campaniile electorale recente sau mai îndepărtate, să vină cu vreo propunere concretă sau măcar vreo viziune vagă în acest sens? Sau măcar să aducă vorba de această deficiență ce ne va roade în timp la temelia de mare oraș, de centru relevant național, de „capitală”?

Sau mai importante sunt dosarele penale de care, iată, nu scăpăm nici noi, ziariștii, în a le dezbate aproape săptămână de săptămână?

Da, clar: Iașul nu e cool…

Publicitate și alte recomandări video