De ce iau foc mașinile din senin? Ce depinde de noi? Un inginer auto din Iași explică pericolele ascunse sub capotă, chiar și la mașinile noi

Inginerul auto Mircea Nazaret, din Iași, explică faptul că riscul există atât la mașinile vechi, cât și la cele noi, mai ales atunci când apar probleme sau intervenții neprofesioniste la circuitele de putere ale instalației electrice.

Una dintre greșelile frecvente este folosirea improvizațiilor sau a încărcătoarelor de slabă calitate. Improvizațiile și încărcătoarele de slabă calitate pot duce la autoaprindere, mai ales, de exemplu, dacă telefonul rămâne conectat la brichetă în timp ce mașina este expusă la soare.

În ciuda tehnologiilor moderne, mașinile electrice pot deveni periculoase în anumite situații. Specialistul atrage atenția că, în cazul unui accident, bateriile pot fi grav afectate, iar riscul declanșării unui incendiu violent crește.

Întrebat ce ar trebui făcut în cazul unui incendiu, inginerul recomandă: „În caz de incendiu este indicat să se deconecteze bateria, dacă este posibil, și să se folosească extinctorul cât mai repede posibil. Extinctoarele ar trebui puse în locuri ușor accesibile și cât mai la îndemână”, ne-a spus Mircea Nazaret.

Explicații similare a adus și expertul în conducere defensivă Titi Aur, după recentul incendiu din Bucureşti, din 25 martie 2025, în care au ars şapte autoturisme. Șoferul mașinii de la care au pornit flăcările a relatat experiența prin care a trecut.

„Conduceam, când am auzit o explozie, iar motorul a început să accelereze necontrolat. Am reușit să opresc și să mă evacuez. Flăcările ieșeau din partea dreaptă, sub capotă. A fost un moment de panică, dar am reușit să opresc la timp. Tocmai îmi încărcasem rezervorul cu motorină în acea dimineață”, a povestit el.