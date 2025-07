De ce Ilie Bolojan și Nicușor Dan nu sunt căsătoriți

La prima vedere, mi s-a părut destul de ciudat că primii doi oameni din stat nu sunt căsătoriți. Ambii au partenere de viață de ani de zile, dar soții cu acte în regulă, zero. Bolojan, ce-i drept, a fost căsătorit, însă în prezent are doar o relație de parteneriat cu o femeie. Nicușor Dan are chiar și copii. Cu siguranță, mulți din jurul lor le-au atras atenția pe această temă, dar cei doi au rămas fermi pe poziții. Am văzut chiar recent o parte dintr-un interviu cu mama partenerei lui Nicușor Dan, în care „soacra” își exprima fără ocolișuri frustrarea că fiica ei nu a fost luată în căsătorie, nici măcar după ce au avut copii împreună.