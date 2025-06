De ce impozitul progresiv nu este corect cât timp pensiile speciale rămân în picioare?

Subiectul impozitării progresive a fost scos din nou de la naftalină de către PSD cu ocazia negocierilor pentru formarea unui nou executiv. Tema a stârnit dezbateri dintre cele mai aprinse în societate. De o parte s-au poziționat adepții acestui tip de taxare, iar de cealaltă, fanii cotei unice. Argumentele aruncate în discuție – „dezbatere” este prea mult spus – au fost dintre cele mai hilare. Acum știm clar ce aduce și ce nu cota unică. Este un sistem de impozitare introdus de mult timp și putem aprecia clar beneficiile lui.

Despre impozitul progresiv știm doar că este aplicat în societățile occidentale bogate și funcționează pe principiul că persoanele care au câștiguri mici plătesc o cotă procentuală mai mică raportat la venituri, cotă ce crește pe măsură ce veniturile urcă. Desigur, între treptele de impozitare există o medie și ea poate foarte bine să fie de 10%, cât este acum, sau ceva mai mare (n.r. – cu alte cuvinte se poate masca ușor o reformă fiscală). Totuși, mai ales în rândul membrilor PSD, s-a instaurat ideea că este mai echitabil așa: o persoană cu venituri mai mari să plătească mai mult față de una cu venituri mai reduse.

Dacă aplicăm 10% la un brut de 5.000 de lei, vom obține 500 de lei, iar dacă aplicăm cota la 50.000 de lei, vom obține 5.000 de lei. Deci, o persoană cu câștiguri de 10 ori mai mari va plăti la stat impozite direct proporționale cu veniturile. Prin urmare, se poate observa ușor că mult clamata discriminare pozitivă între bogați și săraci nu există. Dacă însă la prima categorie s-ar aplica o cotă mai mică, iar la cea de-a doua una mare, atunci ultimii vor fi nedreptățiți.

Apoi, trebuie să observăm că persoanele care au câștiguri mai mari vor plăti TVA la stat mai mare, din simplul motiv că își permit achiziții mai mari, impozite pe câștiguri bancare mai mari și tot așa. Discuția de până aici este doar principială.

Dacă intrăm pe domeniul practic, putem observa că propunerea PSD nu are o fundamentare clară. În primul rând, impozitul progresiv este destul de greu de administrat. Creează probleme contabile destul de însemnate. Cota unică este simplă și clară și tot conduce la erori majore și neîncasări din partea statului.

În al doilea rând, nu știm absolut nimic despre impactul financiar al noului tip de impozit. PSD nu a prezentat niciun studiu concret din care să reiasă dacă vor crește sau vor scădea încasările la stat.

În al treilea rând, nu știm de la ce praguri vor fi introduse noile cote de impozitare: de la un brut de 10.000 de lei (n.r. – cca 5.700 lei net), de la 15.000 lei (n.r. – cca 8.500 lei net) sau de la 6.000 de lei (n.r. – cca 3.500 lei net)? Ceață la mal. Nimic concret. Este brutul de 2.000 de euro (10.000 de lei) mare sau mic? Nu știm.

În al patrulea rând, nu ne spune nimeni câte salarii brute sunt de peste 10.000 de lei, câte de peste 30.000 de lei și câte sub 5.000 de lei. PSD nu are pe nimeni capabil să vină cu o estimare credibilă care să argumenteze că merită introdus impozitul progresiv și, totuși, măcar o dată pe an, este adus în discuție. Singurul rol al propunerii pare mai mult unul de comunicare, unul care să arate votanților că „le pasă”, chipurile, de ei.

În al cincilea rând, echitatea clamată este doar de fațadă. Dacă PSD voia să dea un exemplu clar, era de ajuns să facă ceva în sensul diminuării nedreptății strigătoare la cer în privința pensiilor speciale.

În timp ce cota unică este aceeași pentru toată lumea, pensiile speciale nu sunt calculate în funcție de contributivitate, ci în funcție de anumite criterii care avantajează în mod nedrept doar anumite categorii profesionale – categorii ce se confundă cu structurile de forță ale statului. În mai multe articole publicate pe această temă am arătat că rezolvarea problemei pensiilor speciale nu ajută prea mult la diminuarea deficitului bugetar, dar în schimb va contribui la reducerea sentimentului de frustrare dat de această nedreptate crasă.

Impozitul progresiv poate fi o alternativă. El este aplicat în multe state occidentale. Totuși, nu trebuie să-l uzităm mimetic. Nu este productiv. Dacă el funcționează în SUA, Germania, Marea Britanie sau Franța, nu este sigur că va da rezultate concrete și în România.

Iar dacă PSD chiar vrea să avem această alternativă pe masă, atunci ar face bine să vină cu un studiu concret, ca să putem avea o dezbatere bazată pe date clare. Așa, discutăm ca să discutăm și doar ca să acumulăm niscavai capital electoral, iar de pe urma faliilor create în societate au de câștigat doar formațiunile politice extremiste.

Publicitate și alte recomandări video