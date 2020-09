De ce interlopii isi schimba numele de familie dupa casatorie. Exemplul Cordunenilor

Comit infractiuni, sunt prinsi, condamnati, iar cand sa fie bagati la inchisoare, sunt de negasit. Multi infractori reusesc sa isi schimbe numele inainte de a se pune in aplicare sentinta. Politistii spun ca in Romania aceasta practica nu ii ajuta foarte mult pe cei care recurg la ea, pentru ca in baza de date se observa schimbarea numelui daca este introdus CNP-ul persoanei cautate.

Costel Corduneanu se afla in prezent in Penitenciarul de maxima siguranta din Drobeta Turnu Severin, unde executa o condamnare de trei ani pentru ca a instalat in telefonul sotiei un program de urmarire de tip keylogger. El s-a numit pana nu demult Costantin Bogdan, luand numele sotiei sale, in anul 2002. La vremea aceea, Costel spunea ca si-a schimbat numele din dragoste pentru sotia sa. Insa, in realitate, era urmarit de politistii din mai multe tari.

Si Gheorghe Rusu (fost Corduneanu), fratele lui Costel, si-a schimbat numele dupa sotie.

Un alt frate al lui Costel Corduneanu, Marian Corduneanu, isi schimbase numele in Marian Simion.

