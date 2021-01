De ce mergea Cristian Borcea mereu împreună cu Victor Becali la toaletă

Cristian Borcea a făcut dezvăluiri despre viaţa trăită in penitenciar, unde şi-a petrecut aproape cinci ani. Acesta a împărţit o vreme celula cu Victor şi Giovani Becali.

„Visez de două, trei ori pe săptâmână puşcăria, şobolanii şi gândacii care mişunau peste tot. Nu era frigider, nu era apă caldă. Eu stăteam în cea mai mare cameră, de 10 metri pătraţi, dar eram patru. La Poarta Albă eram 12 în cameră. Se spune că e zona VIP, că nu sunt etaje, sunt foste unităţi militare. E verdeaţă multă. La Slobozia, Rahova nu e verdeaţă. Erau toalete turceşti, toată lumea arunca mâncarea acolo şi veneau şobolanii. Mergeam la toaletă cu Victor. Mi-era frică” (n.r. Victor Becali, condamnat şi el la închisoare cu executare în „Dosarul Transferurilor”). Borcea a vorbit şi despre femeile care l-au vizitat la închisoare, dar şi despre speculaţiile că ar fi întreţinut relaţii intime cu două asistente. “În puşcărie, au fost momente când m-am simţit rău. Le cer iertare părinţilor pentru durerile pe care le-am produs. Nu am fost cu nici o asistentă. Au venit şi Alina, şi Valentina. Am făcut copiii în permisii. Am făcut în patru ani, patru copii”, a mai spus acesta, conform click.ro.