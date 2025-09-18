De ce ne consumăm viața în trafic? Viziunile imobiliare ale câtorva generații de primari din Iași și împrejurimi

Este Iașul copleșit de mașinile și de fiii ori fiicele celor stabiliți în comunele din jur, așa cum tot trage semnale de alarmă de ceva vreme primarul Mihai Chirica? Și, dacă da, cum s-a ajuns aici? Și ce ar fi de făcut? Și, mai ales, cine?

După 20 de ani de dezvoltare imobiliară absolut haotică atât în Iași, unde din 1999 nu avem încă un Plan Urbanistic General, cât și pe toate dealurile și în comunele din jur, primarul Mihai Chirica are o străfulgerare, o viziune pe care a ținut s-o anunțe atât pe pagina sa de Facebook, cât și la televiziunile prietene: a găsit vinovatul pentru traficul sufocant din oraș (despre cât de prost stă Iașul la trafic rutier în țară, vezi AICI). Este vorba de familiile care s-au stabilit în comunele limitrofe Iașului, dar care își aduc copiii la școală în oraș. După calculele și datele edilului șef, doi din trei copii din familiile ce au domiciliul în zona metropolitană din jurul Iașului vin la școală în oraș, și doar unul din trei merge la școala din sat (vezi detalii AICI).

Nemulțumirile primarului Iașului, fie ele administrative sau politice, par să se fi manifestat în acest nou mandat parcă ceva mai virulent decât altădată. Nu cu mult înainte de observațiile privind elevii din jurul Iașului, Mihai Chirica își exprima public nemulțumirile față de o altă măsură anunțată de Ilie Bolojan, șeful său de partid, în fond: restrângerea de personal din poliția locală. Aceeași instituție în care predecesorul lui Mihai Chirica găsea mereu oameni destui încât să indisponibilizeze câțiva de la îndatoriri ca să-i urmărească amanta pe la pensiuni este văzută de actualul edil ca total insuficientă pentru nevoile mari ale unui oraș ca Iașul. „Nu ne putem permite să mutăm nici măcar un polițist local, pentru că orașul este enorm de greu, tentațiile sunt foarte mari, suntem asupriți de Zona Metropolitană pur și simplu: avem nevoie de cât mai multă Poliție, și pe Rutieră, și pe Ordine publică”, spune primarul.

Să mai menționăm un aspect: Mihai Chirica nu este doar un simplu comentator sau observator al tuturor acestor neajunsuri. Noi – jurnaliștii, și dumneavoastră – simpli ieșeni contribuabili sau altceva, putem observa, critica sau aprecia toate acestea când și cum dorim. Când vorbim însă de primar, altfel se pune problema. Primarul nu e un spectator, căci el deține Putere. Deține pârghii importante, administrative dar și politice în ultimă instanță. El poate impune sau lua măsuri, nu doar comenta sau bombăni în trafic, precum noi. De la el e cât se poate de legitim să avem pretenții edilitare, nu doar să-i ascultăm lamentările.

Ce-l nemulțumește, în realitate, pe Mihai Chirica? Nu cumva slaba lui capacitate administrativă, dublată de una politică pe măsură? A lui, de circa 10 ani, care se adaugă peste cea a predecesorilor, dar pe care el acum o decontează?

E de remarcat că Mihai Chirica critică, în declarațiile recente, faptul că comunele din jur nu au construit destule școli, că nu au dezvoltat suficientă infrastructură educațională pentru ca părinții de acolo să decidă să-și dea copiii la școala de domiciliu. Chestiuni de bun-simț, da, dar previzibile încă de acum 10 sau chiar 15 ani. Dar e bine că, iată, măcar acum le pune pe tapet. Din nefericire, putem vedea și altceva: nu a existat niciodată un efort conjugat al comunelor din jur, alături de primăria Iașului, pentru o coordonare în acest sens, pentru o dezvoltare imobiliară și altfel decât cea pe care o vor dezvoltatorii imobiliari, tot mai hrăpăreți de la an la an. E lipsă de strategie politică, e deficit de relații administrative, sociale sau umane? Cert este că Mihai Chirica nu are relații apropiate cu niciun primar vecin. Deși, culmea, mai toți îi sunt colegi de partid. Când s-a întâlnit cu vreunul dintre ei în ultimii ani, altundeva decât la festivități sau alte chestiuni formale? Poate la proces, cu cel mai important dintre ei: edilul șef al Miroslavei. Or, toate aspectele pe care edilul șef al Iașului le critică vehement acum aveau o șansă de rezolvare dacă era disponibilitate, și în primul rând la Iași. Nu o vedem, și nici nu am văzut-o în ultimii 10 ani. Ce să vedem, așadar, acum?

Există totuși și o mică rază de speranță. Nu de la edilii noștri, însă, ci de la Banca Mondială. Instituție care finanțează noul document numit Masterplanul Metropolitan Iași (vezi detalii AICI). Este documentul care va contura o „hartă” a investițiilor strategice ce vor modela dezvoltarea orașului și a comunelor limitrofe în următoarele decenii. Printre altele, documentul identifică zonele cu cel mai mare potențial de regenerare și extindere urbană, susținute de infrastructură nouă și funcțiuni mixte – de la rezidențial și servicii până la industrie, logistică și educație. Documentul strategic este însă abia în curs de elaborare. Probabil va mai dura câțiva ani buni până va fi finalizat. Or, zona metropolitană este deja conturată imobiliar, e greu de crezut că acest Masterplan va mai putea face toate corecțiile decisive necesare.

Iată un exemplu banal: ce se mai poate face la drumuri de câțiva metri lățime făcute de primarii metropolitani fără nicio viziune în anii’90? Cum să mai procedezi, de exemplu, în Valea Lupului, unde mersul pe jos pe străzile comunei, poate cu 2-3 excepții, fără trotuare sau cu unele mult prea înguste, este cel mai adesea o aventură, și unde ți-e frică să-și lași copilul să meargă singur și 50 de metri?

Dar, una peste alta, acesta Masterplan va fi binevenit. Fie măcar și pentru investițiile viitoare, private sau publice, în școli sau alte tipuri de infrastructură. Ce nu au făcut generații întregi de primari, însă, este clar că nu va mai putea fi corectat niciodată.

