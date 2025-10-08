De ce nu a rezistat managerul interimar în fruntea Spitalului de Copii mai mult de o săptămână? CJ Iași anunțase deja concursul

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, anunțase cu o zi înainte ca dr. Radu Constantin Luca să-și depună demisia că luna aceasta va fi organizat un concurs pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. Potrivit lui Alexe, numirea unui manager interimar nu era menită să fie de lungă durată.

Întrebat în ce măsură un manager care este și medic se poate ocupa de administrarea spitalului, Alexe a declarat că postul va fi scos la concurs luna aceasta și că, experiența unor specialiști din afara sistemului medical, precum economiști sau juriști, poate asigura conducerea eficientă a unităților sanitare.

„Consiliul Județean Iași va scoate la concurs postul de manager. Deși există medici excepționali care fac și management medical, sunt numeroase cazuri în care specialiști din afara sistemului medical, precum economiști sau juriști, conduc unitățile sanitare cu rezultate foarte bune. Postul va fi scos la concurs în această lună”, a la acel moment Costel Alexe.

Prin urmare, mandatul noului manager interimar nu era destinat să fie de lungă durată.

În lipsa unui manager, atribuțiile ar trebui preluate din nou de dr. Cătălina Ionescu

Conform protocolului standard, în lipsa unui manager, atribuțiile sunt preluate de directorul medical. În prezent, această funcție este ocupată de fostul manager interimar, dr. Cătălina Ionescu, care fusese schimbată la finalul lunii septembrie, după tragedia provocată de cele șapte decese cauzate de infecția cu bacteria Serratia marcescens.

Dr. Radu Constantin Luca a demisionat la doar o săptămână după ce a fost numit în funcție. La momentul schimbării, Alexe îl prezentase ca „un medic cu experiență în cadrul Spitalului de Copii «Sfânta Maria», recunoscut pentru implicarea sa în activitatea medicală, care va asigura buna funcționare administrativă a spitalului”. Demisia a fost confirmată pentru „Ziarul de Iași” chiar de șeful CJ Iași.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria, Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală și administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat Alexe.

Publicitate și alte recomandări video