De ce nu-i Dumnezeu un bun contabil

Criza economică a provocat, între altele, şi adevărate drame în rândul celor care, bazându-se pe bunăstarea de moment, au făcut împrumuturi pe care acum nu le mai pot returna decât, în cel mai bun caz, făcând mari sacrificii în plan material. Românii sunt printre cei mai îndatoraţi europeni (ca persoane fizice), sute de mii de compatrioţi confruntându-se astăzi cu mari dificultăţi în a-şi achita ratele la bănci. Insensibili la astfel de drame, creditorii apelează la toate mijloacele legale pentru a-şi recupera banii, somându-şi datornicii, prin telefon sau în scris, imediat ce s-au scurs câteva zile de la data scadentă a unei rate neachitate.

Închipuiţi-vă un astfel de creditor (să-l numim Bancher) intrând mâine într-o biserică ortodoxă pentru a participa la slujbă (ştiu, deja zâmbiţi complice, dar vă asigur că nu e nici o urmă de ironie aici). Ar auzi la momentul în care se rosteşte pericopa evanghelică (acel fragment de text cu un conţinut de sine stătător, care cuprinde învăţături şi/sau o parabolă) relatându-se pilda datornicului nemilostiv, ce se va citi duminică în bisericile ortodoxe, din capitolul 18 al Evangheliei după Matei (versetele de la 23 la 35). Aici se vorbeşte de un Împărat care îşi face socoteala cu slugile sale, să vadă care şi cum îi sunt datori. (Aha – va spune Bancherul nostru, cam cum facem noi analiza creditelor, să vedem care e la zi şi care a întârziat cu ratele.) Acestui Împărat i se aduce unul care îi datorează nu mai puţin de 10.000 de talanţi, echivalentul astăzi a aproximativ 490 de tone de aur!! (Ce credit neperformant – s-ar minuna Bancherul nostru. Ăsta trebuie să fie precum cei care au devalizat băncile după anii 90.) Văzând că nu are cu ce să-i plătească, Împăratul porunceşte să fie vândut şi el, şi femeia sa, şi copiii săi dimpreună cu toate ale sale, în speranţa că-şi va recupera datoria. (Corectă decizia – ar puncta Bancherul –, dar chiar şi aşa nu poate recupera decât o mică parte din datorie.) Datornicul însă îi cade în genunchi Împăratului şi cere un răgaz ca să plătească datoria (Nu, nu! – ar sări Bancherul –, să nu facă asta, decât dacă îi aduce garanţii extrem de solide…) Și Împăratul nu numai că nu-l mai „execută”, dar îl şi iartă de întreaga datorie, milostivindu-se de cel care, în genunchi, cerea îngăduinţă (oricât m-am frământat, aici nu pot intui cum ar putea gândi un Bancher văzând cum cineva şterge cu buretele o datorie de – dacă am calculat corect – aproximativ 20 de miliarde de euro, mai mare decât PIB-ul unor ţări.)

Numai că parabola nu se termină aici. Cel iertat de uriaşa datorie, imediat ce are ocazia, aruncă în închisoare pe un altul care nu putea să-i achite o datorie cu mult mai mică, de doar 100 de dinari (echivalentul a aproximativ 450 de grame de argint, adică de sute de mii de ori mai mică decât datoria care tocmai i se ştersese lui). Acest lucru îl determină pe Împărat să revină asupra deciziei, văzând că datornicul nu a răspuns fratelui său cu aceeaşi monedă (mila) cu care fusese el achitat. (Prilej de oarecare satisfacţie pentru Bancher, dar mai ales de serioasă punere pe gânduri: Ce fel de contabil e acest Împărat dacă pune semnul egalităţii între 490 de tone de aur şi 450 de grame din argint? Cu siguranţă, contabilitatea nu e punctul Lui forte!)

Cât costă un loc în Rai

Evident, Împăratul din această pildă e Dumnezeu, Cel care ne încredinţează averi uriaşe, şi aici ne referim nu doar la cele materiale (mai puţine sau mai multe), cât la cele care ţin de existenţa noastră ca fiinţe umane. Însăşi viaţa noastră are o valoare incomensurabilă („de nepreţuit” – cum ar spune o reclamă), care nu poate fi răscumpărată nici cu toate bogăţiile pământului. Oricât s-ar strădui miliardarii pământului să-şi mai adauge zile la viaţa lor pământească, moartea nu poate fi cumpărată. Iar când ne vom înfăţişa în faţa Marelui Creditor (sau, mai exact, Dăruitor), vom da socoteală de cum am administrat această avere încredinţată, de la viaţa noastră însăşi până la darurile (calităţile) pe care le-a pus Domnul în noi şi chiar până la bunurile materiale pe care, temporar, ni le-a dat spre administrare.

Ne vom simţi atunci precum se simt datornicii în faţa creditorilor. Diferenţa de tratament este însă una ca de la cer la pământ. Dacă băncile (creditorii, în general) apelează la orice mijloc legal pentru a-şi recupera împrumutul, chiar dacă asta înseamnă aducerea în faţa justiţiei, Dumnezeu va aborda lucrurile necontabiliceşte. E posibil ca unii dintre noi să realizeze, măcar atunci, că au risipit bunurile încredinţate de Dumnezeu crezând că li se cuvin de drept („este viaţa mea”, „este pământul meu”, „este trupul meu” – sunt expresii pe care le folosim pentru a ne declara, conştient sau nu, independenţa faţă de Dumnezeu). Văzând că li se cere socoteală pentru cele ce nu erau de fapt ale lor, fiindu-le încredinţate doar spre administrare, aceştia vor cere îndurare.

Ca să continuăm analogia, e ca atunci când cineva ia un credit şi investeşte banii într-o afacere care falimentează apoi, cheltuind toţi banii împrumutaţi, eventual rămânând şi cu datorii. Dumnezeu va fi dispus să şteargă toate datoriile noastre, să uite faptul că i-am risipit darurile, neînmulţind talantul încredinţat. Are însă şi El o condiţie: ne iartă dacă şi noi am iertat la rândul nostru datorii cu mult mai mici decât a noastră. Cu siguranţă, indiferent cât de săraci am fost, cel puţin o dată s-a întâmplat ca vreun semen al nostru să ne fi cerut să-i iertăm vreo datorie materială sau vreo greşeală oarecare. Dacă am iertat acestora în timpul vieţii, vom găsi şi noi înţelegere şi ne va ierta Dumnezeu că i-am risipit darurile încredinţate. Dacă nu avem milă aici, pe pământ, nu vom fi trataţi cu milă acolo, în ceruri. Și cât de ieftin ne putem „cumpăra” un loc în Rai: doar iertând altora, oricum mult mai puţin decât ne iartă nouă Dumnezeu!

Dacă nu, atunci nici nu vom putea măcar cere recurs la judecata dumnezeiască pentru că însuşi avocatul nostru – conştiinţa – ne va încredinţa că aşa e drept. Dumnezeu este dispus să ierte cu mult mai mult decât ne-a cerut nouă. Spre deosebire de creditorii noştri, iubitori de bani mai mult decât de oameni, Dumnezeu nu se uită la cât „cheltuie” cu noi, ci la inima noastră, la cum am răspuns iubirii Sale generoase iertând şi noi celorlalţi, fiind şi noi generoşi cu datornicii noştri. Iată o soluţie nu doar pentru ieşirea din criza duhovnicească, pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, ci şi pentru a ieşi din criza economică. Dacă fiecare ar începe să ierte datornicilor, pe cât le este lor cu putinţă, s-ar rupe lanţul care sufocă întreaga societate. O utopie? Nu şi dacă fiecare îşi spune: se poate, iar eu voi face primul pas!

