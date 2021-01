De ce nu putem alege intre Moderna si Pfizer cand mergem sa ne vaccinam

Romania va primi miercuri primele 14.000 de doze de vaccin anti COVID-19 produs de compania Moderna. Acestea vor intra in tara pe cale terestra si vor ajunge la Institutul Cantacuzino, in centrul national de stocare. Persoanele care se vaccineaza in aceasta perioada nu pot insa opta pentru imunizarea cu vaccinul Moderna sau pentru vaccinarea cu produsul Pfizer, spun specialistii. Motivul e simplu: accesibilitatea la vaccinul produs de compania Moderna, care este mult redusa.

"Nu vad cum putem sa impartim 14.000 de doze astfel incat pacientii sa poata sa aleaga cu care dintre seruri sa fie facuta imunizarea. Dozele pe care Romania le va primi de la compania Moderna sunt foarte putine comparativ cu celelalte doze de la Pfizer/BioNtech. Cum ar fi daca cineva ar alege sa se vaccineze cu vaccinul Moderna intr-un centru, altul in alt centru, cum repartizam dozele? E o intrebare la care este greu de raspuns", a explicat medicul de familie Gindrovel Dumitra, seful Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei.