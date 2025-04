De ce respingerea lui Georgescu a fost un act nedemocratic și corect în același timp

Să o luăm de la zero. Democrația, termen care vine din greacă, înseamnă „puterea poporului” (dēmos „popor” și kratos „putere”, „lege”). În orașele grecești antice exista o formă pură de democrație, una directă, constând în adunări ale cetățenilor care hotărau ad-hoc destinele comunității. Dar, atenție, oricât de mult laudă unii democrația greacă, trebuie avut în vedere că nu toți locuitorii orașului grecesc erau eligibili în adunările legislative, adică nu toți aveau drept de vot, ci numai cetățenii deplini ai cetății, majori, de sex masculin, cu serviciul militar făcut, liberi și chiar fără datorii. Doar aproximativ 1 din 4 greci aveau dreptul să participe la adunările legislative. Situația era aproape la fel și la romani. E bine de reținut acest lucru: nu toți adulții aveau drept de vot.

Mai târziu, în democrațiile moderne, s-a hotărât ca toți cetățenii majori ai unei țări să aibă dreptul să voteze, dar nu direct, ci prin reprezentanți care să adopte, la rândul lor, legi. Era și logic cumva, pentru că nu se mai puteau face adunări cu toți oamenii, comunitățile fiind mult mai mari. Doar că, odată cu această schimbare, au apărut și problemele anticipate de unii teoreticieni. Pentru că mărimea contează, iar în cazul democrațiilor, în sens rău: de multe ori puterea celor aleși devine mai importantă decât alegătorii înșiși și dorințele lor.

În fine, ca o concluzie, democrația înseamnă acea formă de guvernare în care poporul hotărăște destinele lui și ale țării și nu un singur om, un grup de oameni sau o categorie de oameni (autocrație).

Bun. Știind acest lucru, și având în vedere faptul că România se consideră o democrație, apare cazul „Călin Georgescu”. Acest cetățean a apărut ca din neant la alegerile prezidențiale de anul trecut și a fost la un pas să le câștige. Doar că statul, prin pârghiile sale, a făcut în așa fel încât l-a eliminat din peisaj. Întrebarea pe care și-o pun mulți acum este dacă aceasta a fost o decizie democratică sau nu. Adică, a fost dorința, hotărârea poporului sau nu? Și, mai ales, de ce a trebuit să se recurgă la toate aceste pârghii care nu țin de alegerea directă a poporului pentru a se ajunge la rezultatul dorit? A fost cumva împotriva dorințelor poporului? Pentru că, dacă e așa, atunci clar s-au încălcat regulile democrației.

Este evident că toți își pun aceste întrebări, atât susținătorii lui Georgescu, cât și adversarii lui. Nu ai cum să nu te gândești că ceva nu a fost în regulă acolo, pentru că lucrurile cam miros a ceva stricat, chiar dacă sunt în favoarea și în acord cu ideile și părerile tale, de cetățean obișnuit al acestei țări.

Cel mai bun criteriu pentru a ajunge la un răspuns clar la această problemă este să se afle dacă Georgescu a fost sau nu cu adevărat un candidat care ar fi putut câștiga alegerile, adică dacă el a reprezentat sau nu alegerea majorității cetățenilor cu drept de vot din această țară.

Răspunsul la această întrebare nu-l poate da nimeni, dar poate fi obținut din observarea situației politice din ultimele luni din România. Pentru că nu a mai fost niciodată o asemenea vânzoleală. Iar oameni ca Georgescu au mai existat. De ce nu s-a recurs și pentru aceia la soluțiile de acum? De ce nu i s-a interzis lui Vadim Tudor, de pildă, să candideze la prezidențiale, deși se știau foarte bine ideile lui naționaliste? De ce nu li s-a interzis atâtor candidați independenți, care mai de care mai ciudați, care au rămas de-a pururi necunoscuți din ’89 până în prezent și care ar fi putut să ne facă de mult o provincie a Rusiei? Sau de ce nu sunt anchete ori cercetări detaliate ale independenților din acest an? De ce nu stau jurnaliștii la poarta lui John-Ion-Banu-Muscel, de exemplu, zi și noapte, pentru a afla ce face, ce gândește, ce învârte, ce prieteni are, ce culoare are calul pe care îl călărește etc.?

Răspunsul este unul singur: pentru că aceștia nu au șanse atât de mari de a câștiga alegerile. Toți aveau sau au șanse nule, mici sau moderate/acceptabile. Și atunci nu merită să se stârnească un întreg arsenal pentru nimic. Dar șocul cu Georgescu a fost atât de puternic, mișcarea de susținere a lui atât de amplă, șansele atât de mari să câștige alegerile, încât nu s-a mai putut ignora și s-a dat drumul la câini.

Cu alte cuvinte, dacă Georgescu ar fi avut șanse moderate, mici sau nule de a câștiga alegerile, putea fi tătucul legionarilor din România, putea să aibă tanc în spatele casei, gata de a porni spre guvern, să fie prieten de băutură cu Putin însuși, nu l-ar fi băgat nimeni în seamă. Dar având șanse atât de mari, nu s-a putut ignora.

Aici intervine însă contradicția cu democrația. Dacă un candidat are șanse, înseamnă că poporul îl vrea. Iar dacă poporul îl vrea, cine i se poate împotrivi într-o democrație? Nimeni, ar fi răspunsul, în condiții normale. Dar nu acum. În situații din acestea, democrația intră în zona gri, a excepțiilor, când valorile mult trâmbițate pot fi ușor ignorate pentru un interes mai mare, pentru supraviețuire chiar.

În exact astfel de situații se pot observa limitele și lipsurile unui sistem democratic. În momentul în care un popor, ca și un om, poate alege lucruri care să îi facă rău.

Situația este foarte asemănătoare cu relația dintre părinți și copii, mai precis cu adolescenți. Îl înveți toată copilăria să fie liber, să se exprime fără opreliști, să spună lucrurilor pe nume, și că în casa voastră este democrație. Dar când îți vine fata acasă într-o zi cu un băiat de mână, pe care l-a găsit pe Internet, despre care nu știe de fapt nimic, care e prea frumos ca să fie adevărat, care zice că e iubirea vieții ei și, culmea culmilor, îți mai spune cu ochi mari și rugători că vrea să se și mărite cu el chiar atunci, ce faci?

Ei bine, în situația aia, democrația din casă și libertatea se termină și se scoate biciul din pod. Îți ieși din minți, pui piciorul în prag, urli, zbieri și îi spui că nu vrei să o mai vezi vreodată cu tipul acela ciudat, că nu o mai recunoști, că nu mai este fata ta ș.a.m.d. O sechestrezi în camera ei, pui poliția pe urmele individului, angajezi detectivi să-i afli trecutul, rudele, anturajul și multe altele. Faci tot ce îți stă în putință pentru a împiedica propriul copil să ia o decizie pe care să o regrete toată viața.

Exact despre asta e vorba: poporul, ca și un simplu individ, poate fi înșelat de aparențe, poate fi atras în capcane de unii sau de alții. Un popor, ca și un individ, poate deveni chiar suicidar, poate face alegeri care îl duc la pieire. Și tu ce faci atunci? Îi privești placid sfârșitul de dragul unor principii pe care le-ai tot trâmbițat toată viața, din datorie? Nu prea cred.

Evident că lucrurile astea nu se pot întâmpla în țări/familii în care educația a fost luată cu adevărat în serios, iar libertatea a fost predată așa cum trebuie. Într-o democrație veche, în care cetățenii sunt educați pe deplin, nu ar fi apărut niciodată un caz ca acesta din România, de acum. Chiar dacă ar fi fost candidați asemănători, statul nu ar fi reacționat așa. Ar fi existat dinainte pârghiile necesare, cu adevărat democratice, care să echilibreze lucrurile.

A mai fost un caz oarecum asemănător lui Georgescu în România, numele lui era Gregorian Bivolaru, maestrul yoga. Acest guru a reușit să creeze o mișcare uriașă, cu nenumărați adepți care veneau benevol și își ofereau averea și trupul pentru o „cauză nobilă” și „spirituală”, pentru MISA. Și atunci statul a intervenit abuziv, nedemocratic, a călcat pe alegerea liberă a cetățenilor săi de a face yoga și de a-și da banii și trupul cui doresc, și a interzis mișcarea lui Bivolaru, iar pe acesta l-au arestat. Cazuri asemănătoare au fost și în state mai mari, cu democrații mai vechi, cum e SUA, ceea ce confirmă limitele sistemului despre care vorbeam.

Părerea mea e că trebuie să fie reajustată democrația în forma ei actuală, pentru că așa cum e acum, are breșe pe care „hackerii” le pot exploata. Filosoful german Hegel spunea chiar că e o mare greșeală să se acorde dreptul de a alege „unei mulțimi needucate”, acesta fiind în majoritatea cazurilor unul „irațional”, pentru că „nu oferă nicio mediere reală între individ și stat, per ansamblu”, ducând inevitabil la „indiferență electorală și apatie din partea alegătorului”.

Mai ales în ziua de azi, când online-ul poate atât de ușor să manipuleze pe oricine și în masă, e clar că o democrație neadaptată la context poate deveni o unealtă inutilă în mâna statului și una foarte productivă în mâna unor grupuri de interese bine situate financiar și tehnologic.

Evident că rămâne întrebarea dacă e bine totuși să îi interzici copilului/poporului să facă ce vrea cu viața lui și dacă nu cumva îi faci mai rău intervenind în alegerea lui. E mai bine să îl lași complet liber? Poți face asta? Ai sânge în instalație? Nu prea cred. N-ai să te ierți toată viața că ai avut posibilitatea să faci ceva ca să împiedici „nenorocirea” și nu ai făcut. Când familiile aveau de la 10 copii în sus, să spunem că îți mai permiteai să „uiți” de unu, doi, dar când ai doar unul singur, nu prea cred. Merită să îți asumi riscul, chiar dacă după un timp știi că dracul de fată o să-ți facă bucata și o să vină la tine cu burta la gură, ruinându-ți toate planurile de măritiș pe care i le-ai făcut cu băiatul vecinului judecător…

Și, da, într-o democrație clasică, așa cum a fost cea grecească, o hotărâre tip CCR sau BEC era imposibil de scos pe mânecă, adică Georgescu ar fi devenit aproape sigur președinte.

Briscan Zara este scriitor și publicist

Publicitate și alte recomandări video