De ce s-a supărat aşa tare Flutur pe ieşenii lui Alexe şi pe Orban

Şi asta, după cum zic ardelenii lui Boc, în condiţiile în care Clujul trage partidul în sus, în timp ce Alexe şi Chirica cu dosarele lor de la Iaşi, plus chelneriţe şi alte celea, au tras numai anul acesta partidul cu vreo 3-4 procente în jos la nivel naţional. Ei bine, stimaţi telespectatori, auzim dinspre Bucureşti că asta nu ar fi tot, şi că, la mutarea asta cu Iaşul, Orban şi-ar mai fi trimis un aliat în tabăra adversă din partid.

Căci, trebuie spusă şi asta, Orban nu ia măsuri drastice împotriva tabereii de la Iaşi, aşa cum i-a cerut inclusiv Iohannis, tocmai pentru că se gândeşte la viitorul congres din acest an, iar filiala din Iaşi, aşa penală şi plină de amici de chelneriţe cum o fi, e una mare, deci cu multe voturi la congres, aşa că problemele de la Iaşi pot să mai aştepte sancţiuni politice, dacă o fi să fie şi astea.

Dar, să revenim: ghici pe cine a supărat şi mai tare alegerea lui Orban de prefect la Iaşi? Aşa este, aţi ghicit: cică bucovineanul Flutur ar fi cu o falcă în cer şi una îm pământ de vreo săptămână încoace, după ce Orban, adică cel în tabăra căruia ştia că se află, l-a trădat şi i-a lăsat judeţul la mâna unui prefect userist, alegând înaintea Sucevei Iaşul. Ce poate însemna un asemenea afront? Ia’n daţi foaia mai departe şi cetiţi pulsuleţul următor!

Cum s-au aşezat tabere în partid

Potrivit celor mai recente aşezări de tabere din PNL înaintea congresului de alegere a noii conduceri din acest an, cică aici s-ar fi cristalizat oarecum trei tabere importante, ce se vor confrunta la vot. Este cea a lui Orban, din care Iaşul, aşa cum vă spuneam, face deja parte, cea a lupilor tineri în frunte cu tripleta Cîţu - Gorghiu - Lucian Isar, ultimul fiind soţul fostei şefe a PNL, şi apoi cea a ardelenilor, grupaţi în jurul primarilor Boc şi Bolojan, cu Rareş, Sighiartău şi alţii în planul doi. Iar contextul este că Cîţu poate fi de temut, căci la guvern fiind are pâinea şi cuţitul pentru şefii de filiale judeţene, în timp ce aripa ardelenilor este ea consistentă, dar încă nu are un om de împins în faţă ca lider naţional, din moment ce nici Boc şi nici Bolojan nu vor asta.

Boon, acuma zice-se că cea mai mare frică a lui Orban ar fi alta: să nu cumva să se unească aceste două tabere împotriva lui, căci în acest caz jocurile ar fi cam gata. Ca urmare, face tot posibilul să ţină dezbinată aripa lupilor tineri de aripa ardelenilor, aicea jocurile făcându-se, zice-se, în sensul că actualul premier să fie susţinut şi de ardeleni la congres. Vom vedea, aşadar, dacă Cîţu are sau nu stofă de politician după cum va reuşi au ba.

Ei bine, şi în acest context foarte dificil cică Orban a reuşit să piardă sprijinul unui pilon important din partid: bucovineanul Flutur. Ca urmare, stăm strâmb şi ne întrebăm drept: oare va mai conta aşa mult sprijinul oferit de Alexe sau Chirica de la Iaşi? Întrebăm, nu dăm cu parul...

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.