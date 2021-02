De ce s-au plâns anul trecut turiştii ieşeni la Protecţia Consumatorilor

Potrivit CJPC Iaşi, returnarea banilor plătiţi de către clienţi pentru excursiile anulate din cauza pandemiei a reprezentat motivul pentru care ieşenii „au călcat pragul” instituţiei cel mai des, reclamând faptul că firmele de profil refuză restituirea contravalorii serviciului de călătorie rezervat. Au fost şi cazuri în care agenţiile de turism au restituit clienţilor banii plătiţi pentru serviciile neprestate, însă parţial, situaţie „taxată” la rândul clienţilor cu o reclamaţie la Protecţia Consumatorilor.

„Agenţia de turism a încercat să mă convingă să îmi reprogramez vacanţa, dar eu nu am fost de acord. Am insistat să mi se restituie suma plătită, având în vedere că nu ştiam cum va evolua pandemia şi, practic, blocam nişte bani. Erau banii mei, iar suma nu era chiar una de ignorat. Mi-au virat în cont banii, dar, surpriză, nu era valoarea integrală a pachetului pe care îl plătisem, ci mai puţin cu câteva sute de lei bune. Într-un final s-a rezolvat, dar greu, foarte greu. Am prieteni care, din păcate, nu au fost atât de norocoşi ca mine şi au fost nevoiţi, de fapt mai mult obligaţi, să îşi amâne vacanţa pentru anul acesta. Însă nici anul 2021 nu pare atât de grozav pentru călătorii”, ne-a explicat ieşeanul Marian I.

Ca alternativă la rambursările în numerar aferente călătoriilor anulate, multe agenţii de turism din Iaşi au apelat la oferirea de vouchere în locul contravalorii pachetelor de servicii plătite, ceea ce nu a fost pe placul clienţilor, reclamând situaţia la CJPC Iaşi. Alte reclamaţii instrumentate anul trecut de comisarii ieşeni privind pachetele turistice au vizat nerespectarea dreptului consumatorilor de a nu plăti penalităţi neînscrise iniţial în contract şi nerestituirea contravalorii serviciilor neefectuate după încetarea contractului.