De ce tine cont banca atunci cand iti face profilul pentru un credit

In functie de raspunsurile pe care le dai, ti se stabileste un grad de indatorare si ti se face si un scoring astfel incat banca sa fie cat mai protejata in cazul in care te dovedesti mai tarziu a fi un debitor rau-platnic.

In acest sens, conteaza pentru banca daca ai sau nu proprietati, pentru ca mai apoi sa le poata executa silit, daca nu platesti.

Se mai uita si la numarul membrilor familiei si tipul de venituri pe care le ai, pentru a-si face o idee despre cheltuielile tale si stabilitatea financiara.

Vrea sa vada si vechimea la locul de munca pentru a fi cat mai sigura ca ai un comportament financiar responsabil. Tot aici intra si felul in care tu ti-ai platit pana acum datoriile fata de banca, daca ai mai avut credite sau alte produse financiare.

Banca se mai uita si la refinantare, daca ai avut asa ceva si/sau daca ai credite in derulare.

