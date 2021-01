De ce trebuie să se vaccineze bolnavii de diabet. Argumentele specialiștilor

În continuarea seriei materialelor în care „Ziarul de Iaşi” abordează subiectul vaccinării bolnavilor cronici din a doua etapă de vaccinare, în ediţia de astăzi şef. lucr. dr. Gina Botnariu, şefa secţiei de Diabet Zaharat şi Nutriţie de la Spitalul „Sf. Spiridon”, explică dacă este recomandată vaccinarea anti-COVID în cazul persoanelor care suferă de diabet zaharat. Medicul susţine că, în general, pacienţii cu diabet sunt mai predispuşi la infecţii, iar în cazul infecţiei cu SARS-CoV-2, cei mai mulţi ajung să dezvolte forme moderate, severe, şi chiar mortale. Riscul de a face o formă severă este mai mare la persoanele care pe lângă diabet zaharat au şi alte boli, cum ar fi cele cardiovasculare, alte boli cronice, autoimune sau care suferă de obezitate. „Pacientul cu diabet este considerat un pacient fragil pentru că diabeticii au un sistem imunologic uşor deprimat. În aceste condiţii de pandemie, aceşti pacienţi sunt foarte receptivi la infecţii, la infecţia cu SARS-CoV-2, şi sigur că bolnavii de diabet trebuie să aibă prioritate la vaccinare pentru a dobândi această funcţie de apărare pentru a face anticorpi”, a precizat şef. lucr. dr. Gina Botnariu, şefa secţiei de Diabet şi Zaharat şi Nutriţie.

"E ca sabia lui Damocles deasupra capului"

Medicul a mai explicat că foarte mulţi pacienţi au întrebat în această perioadă dacă este bine să se imunizeze împotriva noului coronavirus sau dacă ar trebui să mai aştepte, sfatul medicului fiind unul clar către vaccinare. „Este bine că lumea este receptivă şi pe fiecare pacient îl sfătuiesc să se vaccineze, însă dacă există şi alte boli asociate, ca de exemplu hepatita C sau lupus eritematos sistemic (n.r. - boală autoimună cronică) le recomand să meargă şi la ceilalţi colegi pentru a delibera dacă este potrivit sau nu să se vaccineze. Diabetul este prin excelenţă un echivalent de boală cardiovasculară, pentru că «biciuieşte» vasele, şi o infecţie cum este cea cu virusul SARS-CoV-2 poate agrava foarte mult starea aparatului cardiovascular, poate determina complicaţii care sunt incompatibile cu supravieţuirea, cum ar fi miocardita”, a explicat şef. lucr. dr. Gina Botnariu.

Specialistul a mai precizat că, în cazul în care un pacient cu diabet nu s-ar vaccina, s-ar expune unui risc foarte mare pentru că nu se ştie exact cum va evolua starea sa de sănătate în contextul infecţiei cu SARS-CoV-2. „Am observat că majoritatea diabeticilor fac forme severe de boală, orice infecţie şi mai ales COVID-19 determină complicaţii ale diabetului cum ar fi cetoacidoza severă care înseamnă de fapt coma diabetică. E ca sabia lui Damocles deasupra capului, este o complicaţie foarte gravă. Referitor la efectele secundare după vaccinare, din ce am auzit la noi în ţară nu s-au raportat efecte secundare grave, poate să apară o uşoară ascensiune a temperaturii, de 37,2, o durere la nivelul braţului, dar toate se remit şi trebuie să ne gândim la beneficiile pe care le are imunizarea. Poliomielita, variola şi alte boli au fost ţinute sub control doar cu ajutorul vaccinării”, a completat medicul ieşean. De asemenea, dr. Gina Botnariu recomandă inclusiv vaccinarea antigripală anuală în cazul pacienţilor care suferă de diabet zaharat.