De ce vinul italian Prosecco a devenit mai popular decât șampania franțuzească

Nu ai auzit de Prosecco doar daca ai locuit pe alta planeta in ultimii ani. Considerat la inceput “sampania saracului”, Prosecco si-a construit in ultimii ani o imagine mult mai puternica.

Daca sampania vine din regiunea Champagne din Franta, Prosecco se numeste Prosecco doar daca este produs in nord-estul Italiei, in regiunile Friuli, Venetia, Giulia si Veneto.

Prosecco dateaza de pe vremea Imperiului Roman, cand strugurii Glera au fost cultivati pentru prima oara in satucul Prosecco. Se considera pe atunci ca este un vin care te poate ajuta sa traiesti mai mult.

Spre deosebire de sampanie, care foloseste metoda traditionala, iar a doua fermentatie are loc direct in sticla, cei mai multi producatori de Prosecco folosesc metoda Charmat, care presupune ca cea de-a doua fermentatie sa aiba loc in cisterne din otel inoxidabil (este o metoda mai accesibila ca pret). Cu toate acestea, producatorii din zona Conegliano Valdobbiadene DOCG au voie sa utilizeze si metoda traditionala, folosita in regiunea Champagne din Franta.

Cel mai calitativ si mai scump Prosecco este produs in Cartizze, un deal localizat in zona de origine controlata si garantata Conegliano Valdobbiadene, ce cuprinde doar 107 hectare. Zona este alcatuita din cele mai vechi soluri, excelente pentru viticultura.

Prosecco este produs sa fie complet spumant sau frizzante, cu bule care se “potolesc” la scurt timp dupa ce ajung in pahar.

Aflati amanunte de pe foodstory.ro.