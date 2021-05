De cele mai multe ori, hernia inghinală trebuie operată

George Ifrim, 58 ani, Iaşi: ”Am trei luni de când am observat că în partea dreaptă, la stinghia piciorului, a apărut o umflătură. Nu m-a durut, doar la început, când era mai mică, apoi a crescut, nu foarte mult, dar mă deranjează. M-am speriat, pentru că la un moment dat, după un efort a trebuit să o introduc prin apăsare în abdomen şi am auzit un zgomot ca un ghiorăit. Vă spun drept, că aproape zilnic, dacă stau mult în picioare sau fac efort, trebuie să o împing înapoi, în abdomen, dar de fiecare dată iese iarăşi afară. Faptul că nu m-a durut prea mult m-a făcut să mai aştept. Dar, aşa cum vă spuneam, umflătura tot creşte, lucru care mă face să mă gândesc că lucrurile se agravează. Eu stau la curte şi am observat, de câteva zile, că am început să am dureri, nu foarte mari, atunci când mai ridic câte ceva. Bănuiesc că am hernie, pentru că am avut un coleg care a păţit acelaşi lucru şi a trebuit să se opereze. Mi-aş dori să ştiu dacă este absolut necesar să mă operez sau pot face un altfel de tratament”.