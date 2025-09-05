De frica disponibilizărilor anunțate de Bolojan, tot mai multe comune renunță la petrecerile consacrate

Comunelor nu le mai arde să-și sărbătorească ziua. Cel puțin 9 dintre cele 93 din județ au ziua comunității pe 8 septembrie, dar numai o primărie a găsit resurse să organizeze festivități așa cum a făcut în fiecare an: Tomești.

Lovite de măsurile de austeritate impuse deja sau în pregătire la Guvernul Bolojan, multe comune ieșene au renunțat la manifestările anuale care aveau loc de regulă din mai până la începutul lui noiembrie. La Șipote, de exemplu, sărbătoarea s-a ținut la sfârșitul săptămânii trecute. Primarul Constantin Puiu ne-a spus că toate cheltuielile au fost acoperite din sponsorizări.

Pe de altă parte, în analiza prezentată luni de premierul Ilie Bolojan, comuna a fost inclusă în rândul celor care vor trebui să renunțe la angajați. Nouă persoane ar urma să-și piardă locul de muncă dacă reforma administrativă va deveni lege în forma de acum. Totuși, „cum ar putea să funcționeze primăria dacă vor dispărea nouă posturi?”, se întreabă primarul.

Serbare doar la căminul cultural

Mai afectată ar fi Primăria Bălțați, unde, dacă simularea prim-ministrului va rămâne așa, opt angajați ar rămâne pe dinafară. Primarul Vasile Aștefanei ne-a spus că preferă să nu facă supoziții până la apariția unei legi în acesta sens.

Amintim că guvernul și-a asumat răspunderea pe cinci legi din Pachetul 2 de măsuri menite să redreseze economia, o a șasea lege – cea privind reforme în administrația locală – fiind amânată la cererea PSD. După prezentarea lor în Parlament, în lipsa celui de-al șaselea proiect, Ilie Bolojan a prezentat o analiză din care, pentru județul Iași, reiese că 66 din cele 98 de primării ar trebui să recurgă la disponibilizări.

Printre ele, și cea a comunei Bălțați. Până la confirmarea prin lege a unei asemenea măsuri, localnicii vor sărbători în acest weekend ziua comunei, dar într-un mod restrâns, la căminul cultural, unde vor fi aplaudați elevii merituoși, cuplurile care au împlinit 50 de ani și seniorii care au trecut de 90 de ani.

Mai trebuie o analiză: pentru funcționarea unei primării cu angajați puțini

Pe Constantin Zamfirache, cel mai longeviv primar în funcție din Iași, l-am găsit la București, unde încerca deblocarea proiectului de extindere a rețelelor de apă și canalizare din comuna sa. Dacă investiția ar putea fi reeșalonată, manifestările prilejuite de ziua comunei Grajduri nu se vor ține deloc anul acesta, ne-a spus el. La Grajduri, primăria apare în analiza guvernamentală cu șase posturi ocupate care ar urma să fie desființate.

Cu 40 la sută din posturi desființate, rămânem fără primărie, ne-a spus Dumitru Tanasă, primarul comunei Belcești. Administrația de aici va fi printre cele mai afectate de disponibilizări dacă proiectul de lege a fi adoptat în această formă: 11 angajați vor părăsi primăria. „Ar trebui făcută încă o analiză”, ne-a spus primarul Belceștiului, „să vedem cum putem funcționa cu un număr atât de redus de posturi.”

Cât despre ziua comunei, Dumitru Tanasă ne-a precizat că, dacă ar fi existat sponsorizări, ar fi fost sărbătorită anul acesta.

„Dacă ne iau posturi, să ne ia și atribuții”

Nici la Miroslava, cea mai mare și poate cea mai bogată comună ieșeană, nu vor fi manifestări de ziua comunei. Aici, potrivit simulării guvernamentale, doar doi din cei 80 de angajați ai primăriei și-ar pierde joburile.

O comună de peste zece ori mai mică, Țuțora, ar rămâne însă fără trei dintre angajați dacă nu se modifică criteriile. „Dacă vor să ne ia posturile astea, atunci să ne ia și din atribuții”, a încercat primarul Cristinel Albu o glumă amară. „Trebuie făcută o analiză clară privind ceea ce e de făcut, dar nici să nu punem în dificultate rolul administrației publice”, a subliniat el, adăugând că „nimeni nu moare de foame dacă pleacă din administrație”.

Cât privește marcarea zilei comunei, ea se va face cu ajutorul sponsorizărilor, dar nu vor fi manifestări ample ca în anii trecuți, ne-a mai spus primarul.

Loc de angajări și de festivități

Primăriile Hălăucești și Ipatele au ieșit pe plus în analiza prezentată de Ilie Bolojan: ambele pot să mai angajeze doi oameni. Un motiv în plus pentru ca în cele două comune să fie organizate manifestări de ziua comunităților.

La Tomești, ziua comunei este sărbătorită fără nicio excepție din 1990 până azi, ne-a spus primarul Ștefan Timofte. El ne-a explicat că pregătirile încep odată cu adoptarea bugetului pe fiecare an, iar contractele cu artiștii invitați sunt încheiate de asemenea din vreme. Anul acesta, manifestările vor avea loc duminică și luni, după festivitățile prilejuite de redeschiderea școlilor. Cheltuielile sunt suportate, ca de obicei, din bugetul propriu. Comuna, care a realizat în ultimii ani mai multe proiecte de investiții, apare pe plus de analiza făcută de premier, semn că echipa de acolo este una eficientă. Practic, la Primăria Tomești ar putea fi angajați încă cinci oameni.

