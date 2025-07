De la 9.95 la 10: o contestație pentru cinci sutimi la matematică. Avem a opta zecistă a Iașului – Ioana Iuliana Nistor este elevă la Colegiul Național

Cele opt zeciste din județul Iași sunt Maia Constantinescu, Sofia Crețu, Ilinca Maria Dumitru și Ioana Iuliana Nistor de la Colegiul Național, Eliza Coca și Maria Avram de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Sara Vlahopol de la Colegiul „Richard Wurmbrand” și Eliza Cioloca de la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului.

Ioana Iuliana Nistor a absolvit Colegiul Național din Iași, școală unde vrea să continue studiile începând cu clasa a IX-a, la specializarea Matematică-Informatică. După afișarea rezultatelor inițiale, știind cum a rezolvat subiectele, Iuliana a avut încredere să depună contestație la Matematică. Înainte de recorectare, avea media generală 9,97, cu un 9,95 la Matematică.

„Am făcut contestație pentru că știam ce am scris, cum am rezolvat, m-am consultat și cu profesorii. Eram destul de sigură pe mine. Continuasem o problemă pe ultima pagină și bănuiesc că profesorul nu a văzut ce am scris acolo”, a explicat Ioana.

Munca sa susținută încă din clasa a VII-a, orele de pregătire suplimentară și implicarea constantă au fost recompensate pe deplin, întrucât în urma soluționării contestațiilor a obținut media 10. Tânăra a mărturisit că a visat la această medie pe tot parcursul anului școlar. Deși a sperat, nu s-a așteptat să reușească cu adevărat.

„Este o bucurie foarte mare, pentru că am muncit mult! Mă bucur de rezultatul obținut. M-au susținut părinții, profesorii și prietenii. Am început să mă pregătesc pentru Evaluarea Națională de la sfârșitul clasei a VII-a, am lucrat multe teste și am făcut meditații pentru a consolida ce am învățat la școală”, a precizat zecista, pentru „Ziarul de Iași”.