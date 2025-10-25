De la Baiaram pornire

Îl știți pe Ștefan Baiaram? Un fotbalist ce se arăta extrem de promițător, talent ițit din izvorul nesecat al Băniei. În plus, părea așezat și serios, fapt normal pentru un băiat găsit și crescut de un părinte adoptiv mărinimos. Trecerea de la la sărăcia lucie la paradisul vieții de fotbalist poate fi dăunătoare dacă se produce brusc. Unii care s-au ridicat din mizerie și au muncit pas cu pas până a atinge piscuri înalte prețuiesc viața așa cum este, cu bune și cu rele, cei pe care popriul har i-a aruncat spre Everesturi ajung să sufere și să-și piardă uzul rațiunii.

De fapt, Baiaram nu este un caz inedit în fotbalul nostru. Tot din Bănie a apărut, nu demult și celebrul Mitriță, cel pentru care înțelegerea și mâna de ajutor oferită de Mircea Lucescu n-au fost de niciun folos. „Mitriță e un talent uriaș, dar nu face faza defensivă. Ori la mine în echipă nu poate exista o asemenea atitudine.” Iar sir Alex, Messi de Craiova, a ajuns să-și amenințe în glumă colegii truditori că „îi ucide” dacă nu trag la rame pentru binele echipei și (mai ales) al lui. În fond, nici Messi nu făcea faza defensivă și nimeni nu-i cerea asta. De ce să i se ceară lui Mitriță? Nici legenda eternă a „Praziliei”, Ilie Balaci nu se ocupa cu asemenea chestii, iar Oblemenco ori Oțet nu-și făceau iluzii. Știți de ce? Când a venit fostul stelist Liță Dumitru în Bănie, pentru puțin timp, a fost întâmpinat cordial; „Liță, bine ai venit, mare fotbalist ești, dar la Craiova, eu sunt Rege”. Iar regii nu fac muncă de vâslaș, asta-i explicația!

Fane Baiaram este prea tânăr și trage la rame și la munca de jos. Băiat serios fiind, a făcut ceea ce-i spunea antrenorul, dar viața lui a luat-o prea brusc în sus. A fost cel care a sărit cel mai mult în ochi de la noua echipă craioveană (deși Mirel Rădoi n-ar recunoaște asta în ruptul capului!), au început să-i curgă ofertele pe cap și a fost convocat la echipa națională. Exact suficient pentru ca fostul prunc abandonat din Băilești la șase luni să-și piardă busola. Înaintea meciului din Conference League cu armenii de la Noa, Baiaram a izbucnit după ce antrenorul său l-a anunțat ca rezervă. A trântit ușa, a aruncat mărunțel câteva vorbe neacademice (probabil că nu la adresa lui Mirel cum susțin unele speculații) și a refuzat să participe la încălzire. Toți antrenorii serioși și exigenți refuză dialogul cu jucătorii care se cer titulari cu pumnul în masă. Mirel Rădoi este și serios, și exigent, dar este tânăr și nu depărtat în timp de perioada sa de fotbalist, la fel de plină de izbucniri temperamentale.

Nici astfel de atitudini ca ale lui Baiaram nu sunt premiere. Regretatul Angelo Niculescu, artizanul „generației mexicane” din anii ’70, povestea că marele Dobrin, amețit de căldură și de whisky pe platoul mexican, s-a supărat că a fost lăsat rezervă la un joc de pregătire: „eu sunt jucător de repriza a doua???”, a izbucnit „Gâscanul”. Iar Angelo, acoperit la Guadalajara de un veritabil sfat al înțelepților, a luat hotărârea atât de controversată. Acesta a fost motivul renunțării la Dobrin, nu pretinsele conflicte de la poker cu rivalii dinamoviști.

În plus se vede treaba că în tagma fotbaliștilor noștri, ofertele de transfer tulbură minți. Nu-l putem uita pe ieșeanul Alex Crețu, care o luase razna după primul transfer ratat la FCSB, iar cazul lui Dennis Man, prăbușit după o tranzacție eșuată dintre Parma și Fiorentina, este încă în memorie. Totuși, mințile tulburate își revin: Alex și-a întregit cariera la Craiova, iar Dennis începe să culeagă lauri din Țara Lalelelor. Să nu mai pomenim de lungul șir al talentelor românești eșuate după primul transfer la un club străin mai de Doamne-Ajută. Poate că nu întâmplător apariția multor jucători la echipa națională, crescuți pe alte plaiuri decât cele mioritice, are un efect pozitiv

Foarte probabil este că Ștefan Baiaram își va reveni și aproape sigur că Mirel Rădoi nu-l va arunca peste bord. Dar situația aceasta nu este numai a lui Baiaram. Ci a multor tineri fotbaliști români amețiți de propriul talent (uneori, chiar discutabil), care pun condiții celor de la care ar trebui să învețe. Antrenorul, chiar fără licență Pro, cum este Rădoi și mulți alții din fotbalul românesc, denotă mai multă știință fotbalistică decât orice jucător în activitate. Dacă acceptă asta și se pregătește cu sârguință și (uneori) chiar umilință, pot ajunge să realizeze afară ceva mai mult decât Florinel Coman, Rareș Ilie sau Adrian Mazilu. Dennis Man sau chiar Ianis Hagi se arată exemple grăitoare!

