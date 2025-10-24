De la Ceban la Costiuc: cum a ajuns Kremlinul în Parlamentul Republicii Moldova prin Wi-Fi

După ce au pierdut pe teren – prin vot liber –, strategii Moscovei au mutat jocul în online. Așa a ajuns Vasile Costiuc în Parlamentul de la Chișinău: prin cablul de internet, printr-o rețea de conturi false, prin campanii coordonate de troli și printr-un discurs calibrat pe neîncredere și furie. Este reușita noii metode: destabilizarea lentă, constantă, fără zgomot, dar cu efecte de durată.

Republica Moldova a trecut cu bine și peste hopul alegerilor parlamentare. După referendumul pentru integrarea europeană și alegerile prezidențiale, după luni întregi de manipulări, bani murdari și operațiuni de intoxicare, tentația firească ar fi ca toată lumea să răsufle ușurată. Dar ar fi o greșeală. Pentru că, vorba cântecului, it ain’t over till the fat lady sings. Faptul că Rusia a pierdut vizibil teren politic la Chișinău nu înseamnă că s-a resemnat, scopul rămânând același: menținerea Republicii Moldova într-o zonă gri, fragilă, suspendată între Europa și imperiul de la est, o fâșie de incertitudine menită să țină sub presiune nu doar frontiera ucraineană, ci și cea a României.

După ce a pierdut în 2024 cu Dodon și Șor, Kremlinul a încercat un plan mai sofisticat: „proiectul Ceban”. Primarul pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, s-a prezentat în ultimii ani ca un politician „proeuropean moderat”, sugerând o cale de mijloc între Bruxelles și Moscova. Campaniile sale, atent regizate, au fost dublate de o rețea media internă dezinformatoare, iar în plan extern, Ceban a încercat o cosmetizare forțată, mizând pe întâlniri „echilibrate” și discursuri ambigue. Însă tentativa, din fericire, a fost demascată rapid, România și partenerii europeni interzicându-i acestuia accesul în spațiul Schengen, fiind declarat un risc pentru securitate. Semnalul a fost clar – Bruxellesul a învățat din greșelile trecutului, iar „proeuropenismul” de carton nu mai păcălește pe nimeni.

Însă, atunci când un experiment îi eșuează, Moscova lansează un altul. Și astfel, în locul lui Ceban, în 2025 s-a profilat un personaj mai colorat, dar infinit mai util: Vasile Costiuc, liderul formațiunii „Democrația Acasă”. Un nume care până de curând părea marginal, dar care a reușit, printr-un amestec de cinism și algoritmi, să pătrundă în Parlament în urma alegerilor de la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit unei investigații G4Media, Costiuc a fost surprins în compania lui Alexandr Kondyakov, fost general KGB, fost consultant al lui Vladimir Putin și al mai multor oligarhi ruși implicați în campanii de influență la nivel european. Același Kondyakov, acuzat încă din perioada în care țara noastră era condusă de către Traian Băsescu că finanța operațiuni de soft power rusesc în România, reapare acum în proximitatea acestui personaj care, din activist local, s-a transformat peste noapte în „alternativă patriotică” la clasa politică moldovenească.

Acum, mai ales după exemplele iruperilor lui Simion, Georgescu ori Șoșoacă, să nu fim naivi: ascensiunea lui Costiuc n-a fost nici întâmplătoare, nici spontană. Ea s-a sprijinit pe o infrastructură hibridă, construită cu migală de-a lungul anilor: o combinație de rețele oligarhice, rețele mediatice și rețele de dezinformare digitală. În plan intern, surse din presa din Republica Moldova au documentat legături vechi între Costiuc și oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, fostul oligarh-șef al Moldovei și simbolul capturării statului, aflat acum – în sfârșit! – în pușcăriuță la Chișinău. G4Media a amintit că, în perioada protestelor antioligarhice din 2015-2016, Costiuc a organizat contra-manifestații menite să-i apere interesele lui Plahotniuc și să discrediteze mișcările civice anti-corupție. Foarte probabil, din acel moment, el a rămas un actor de rezervă în rețeaua de influență a fostului oligarh, protejat, finanțat discret și reactivat oricând era nevoie de un „lider al străzii” cu aer rebel, dar controlabil.

În plan extern, legătura cu Plahotniuc s-a combinat perfect cu noul vector de influență promovat de Moscova: radicalizarea digitală. Conform unei alte investigații G4Media, în lunile de dinaintea alegerilor parlamentare, în Republica Moldova a fost activată o rețea de peste o sută de site-uri și pagini locale care preluau conținut identic: mesaje antioccidentale, atacuri la adresa partidului PAS de la guvernare, insinuări despre „dictatura UE” și clipuri emoționale care prezentau Occidentul ca pe un inamic al „familiei tradiționale”. Multe dintre aceste pagini erau deja folosite și în România pentru propaganda AUR, iar acum, printr-un simplu copy-paste ideologic, erau sincronizate în Republica Moldova.

Rețeaua a funcționat impecabil: TikTok-uri cu mii de vizualizări, postări orchestrate în valuri, reacții coordonate de conturi false și pagini „patriotice” care se alimentau reciproc cu conținut tematic. Fiecare clip și fiecare mesaj aveau același scop – să inducă senzația că PAS este un regim autoritar, că Maia Sandu e „controlată de străini”, iar „Democrația Acasă” (partidul condus de către acest Costiuc) e singura voce a poporului. Totul sub masca spontaneității, de fapt o campanie digitală de laborator, o simbioză perfectă între metodele Moscovei și retorica naționalistă a AUR.

Legăturile lui Costiuc cu George Simion nu mai sunt, nici ele, un secret. În campania recentă, liderul AUR a făcut apeluri directe către moldoveni să voteze cu „partidul frate” de la Chișinău, într-o sincronizare perfectă între conturile de TikTok, site-urile de propagandă și canalele media alternative. Aceleași rețele care distribuiau mesaje pro-AUR în România amplificau, peste noapte, și mesajele lui Costiuc. Analiștii de la Expert Forum au confirmat, într-un raport detaliat, că o parte dintre aceste pagini sunt administrate din România, având domenii și IP-uri comune cu rețele folosite în campaniile AUR. În acest context, Costiuc a devenit natural extensia organică a mucegaiului tip Simion peste Prut: aceleași teme conspiraționiste, aceeași victimizare melodramatică, același ton apocaliptic – doar cu accent moldovenesc.

Astăzi, în regiunea noastră, Rusia nu vine cu tancul, ci cu algoritmul. Nu mai are nevoie de ofițeri în uniforme, ci de influenceri și „patrioți” care se filmează live din fața Parlamentului. După ce au pierdut pe teren – prin vot liber –, strategii Moscovei au mutat jocul în online. Așa a ajuns Vasile Costiuc în Parlamentul de la Chișinău: prin cablul de internet, printr-o rețea de conturi false, prin campanii coordonate de troli și printr-un discurs calibrat pe neîncredere și furie. Este reușita noii metode: destabilizarea lentă, constantă, fără zgomot, dar cu efecte de durată.

În tot acest context, Partidul Acțiune și Solidaritate se află în fața celui mai important examen de la înființare – acela al maturității. După un nou vot de încredere din partea cetățenilor, PAS nu mai poate guverna doar cu buna intenție și discursul proeuropean. Acest al doilea mandat îi obligă la rigoare, la curaj decizional și, mai ales, la o formă nouă de sobrietate politică: aceea de a nu mai reacționa nervos la fiecare provocare, de a construi instituții stabile și de a comunica limpede, fără superioritate. Adversarii de azi nu mai vin la dezbateri – vin din umbra serverelor, din clipurile virale, din mișcările populare fabricate de algoritm. PAS trebuie să învețe să guverneze cu luciditate într-un context în care nu doar Rusia e adversar, ci și oboseala, cinismul și neîncrederea multor alegători de peste Prut.

Rusia a pierdut bătălia pentru Chișinău, dar nu și războiul pentru mințile moldovenilor. La fel cum România nu e ferită de propriile sale experimente populiste. În ambele cazuri, democrația se apără mai greu decât se câștigă și, de aceea, partida nu e jucată. Urmează luni și ani dificili – pentru Republica Moldova, dar și pentru noi. Pentru că, de fiecare dată când ne culcăm visând frumos la victoria de ieri, altcineva, undeva, conectează un nou cablu de internet.

