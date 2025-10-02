De la Colegiul „Eminescu” din Iași la MAE. Mădălina Morariu, diplomat de carieră, le-a dezvăluit elevilor ce înseamnă misiunile unui diplomat român peste hotare

Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași s-au întâlnit cu Mădălina Morariu, diplomat de carieră și absolventă a școlii în anul 2002, șefă de promoție la profilul Matematică-Fizică, intensiv germană. Tinerii au aflat cum era viața de elev în urmă cu mai bine de 20 de ani și ce înseamnă să fii diplomat.

Cea de-a VI-a ediție a proiectului „Generațiile «Eminescu» față în față” a avut loc marți, 30 septembrie, în sala de festivități a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași. Inițiativa presupune ca foști absolvenți să vină în fața elevilor de astăzi și să le împărtășească din experiența lor de viață. Evenimentul a fost organizat de elevii clasei a XI-a D și coordonat de profesoara Lăcrămioara Iordăchescu.

De această dată, întâlnirea a avut loc printr-o transmisie live, Franța-România, cu Mădălina Morariu, diplomat de carieră în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Cum era viața de liceu acum două decenii

Viața de liceu de acum două decenii era mult diferită de cea de astăzi, mai ales prin lipsa tehnologiei care astăzi domină cotidianul elevilor. Nu existau smartphone-uri, iar comunicarea se făcea față în față sau prin binecunoscutele bilețele transmise între colegi. Totuși, potrivit invitatei, acest lucru nu reprezenta un impediment, ci, dimpotrivă, consolida relațiile dintre adolescenți.

„Era fain! Nu știam cum poate fi altfel. Dacă te certai cu un coleg înainte de pauză, știai că până la finalul orei te puteai împăca. Petreceam foarte mult timp împreună și în pauze, și după ore. Am făcut parte dintr-un colectiv unit. Nu erau diferențe între noi”, a povestit Mădălina Morariu.

Aceasta și-a amintit cu drag perioada liceului, pe care o consideră una definitorie pentru formarea sa, pe fundal fiind proiectate fotografii din timpul anilor de școală și de la absolvirea sa.

„Cred în continuare că Liceul «Eminescu» din Iași oferă o variantă rotundă asupra vieții și asupra felului în care te formezi. Mi se pare important să ai acest sens rotund al vieții, să încerci diferite lucruri, să ai activități extracurriculare, să guști diferite perspective”, a subliniat diplomatul de carieră.

Diplomat Mădălina Morariu: „Trebuie să fii curios în această profesie”

Capacitatea de adaptare este una dintre cele mai importante abilități pentru un diplomat, a subliniat Mădălina Morariu. Presupune flexibilitate, echilibru emoțional și raportarea permanentă la un set solid de valori personale.

„Ca să te poți adapta mereu trebuie să ai la ce să te întorci. Trebuie să fii curios în această profesie, pentru a putea fi mereu interesat de lucrurile pe care trebuie să le faci și pe care vrei să le valorifici”, a explicat diplomata.

Un alt aspect esențial este deschiderea către oameni și domenii diverse. Potrivit acesteia, un diplomat trebuie să știe să interacționeze cu ușurință cu persoane provenind din culturi și categorii sociale diferite, dar și să aibă o pregătire variată, bazată pe lectură și documentare continuă. În plus, atenția la detalii și la nuanțe poate face diferența în interpretarea unui mesaj oficial.

„Un lucru care mă încântă la această profesie este că am putut să învăț un metalimbaj. De exemplu, un comunicat de presă îl poți vedea ca pe un simplu text, însă când înțelegi nuanțele realizezi că un singur cuvânt poate însemna un pas într-o direcție. Această abilitate de a citi printre rânduri și de a descifra subtilitățile se cultivă în timp și mie îmi place foarte mult”, a precizat Mădălina Morariu.

De asemenea, meseria de diplomat presupune înțelegerea și acceptarea unor perspective diferite, chiar și atunci când acestea contrazic propriile convingeri. Este nevoie de flexibilitate și de un spirit liber care să permită relocarea în alte țări, adaptarea la noi comunități și la mediul specific al ambasadelor, descris de diplomată ca „un mic minister”.

Cine este Mădălina Morariu? A fost decorată cu Ordinul Meritul Diplomatic în grad de cavaler

Mădălina Morariu a absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași în 2002, perioadă în care s-a remarcat prin implicarea activă în viața școlii. A fost redactor la revista liceului „Urme” și a participat la numeroase concursuri și olimpiade la Matematică, Chimie, Istorie și Limba germană.

După terminarea liceului, și-a continuat studiile la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a obținut licența în 2006, urmată de un master în științe penale. Experiența internațională a început încă din anii de facultate, prin programul Erasmus la Universitatea Konstanz din Germania și cursurile DAAD la München.

Cariera diplomatică a debutat în 2008, odată cu promovarea concursului de admitere în Corpul diplomatic și consular al României. De atunci, Mădălina Morariu a deținut mai multe funcții atât în țară, cât și în străinătate: director general pentru resurse umane în Ministerul Afacerilor Externe (2020-2023), diplomat la Ambasada României în Helsinki și reprezentant la Consiliul Europei din Strasbourg. În prezent, este ministru-consilier la Ambasada României la Paris și face parte din echipa care coordonează procesul de aderare a României la OCDE.

Pe lângă activitatea profesională, este coautoare a două volume de specialitate – „Voci feminine ale diplomației românești” (2022) și „Dicționar de drepturile omului – Adnotat cu jurisprudență 1957–2013” (2013). Pentru contribuția sa la succesul Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, a fost decorată, în 2019, cu Ordinul Meritul Diplomatic în grad de cavaler.

Publicitate și alte recomandări video