De la conflict direct la alianță: PNL și PSD reiau împărțirea Iașului. Ieri s-a bătut oficial palma

Nu mai departe de acum câteva luni, lideri locali ai PNL și PSD își împărțeau „pumni” în spațiul public. În campaniile electorale din acest an au avut loc schimburi dure de replici, inclusiv acuzații de fapte grave de corupție. Lucrurile s-au calmat după alegerile parlamentare: liderii celor două partide s-au pus la masa negocierilor, iar alianța „pentru proiectele Iașului” a fost oficializată ieri.

Într-o ședință extraordinară a CL, PNL și PSD și-au dat mâna și fiecare partid și-a instalat un viceprimar: liberalii pe Daniel Juravle (fost vice și în mandatul trecut), iar social-democrații pe Roxana Necula (aflată la primul mandat de consilier local). Ulterior, PNL și PSD au anunțat formarea alianței în care a fost cooptat și PMP: cele două partide au 13 voturi în CL, iar cu sprijinul singurului consilier PMP din deliberativ formează majoritatea absolută (14 voturi din 27).

Alianța PNL-PSD-PMP va fi susținută, atunci când situația o va cere, și de către AUR, care are 4 reprezentanți. AUR a dat un prim semnal la ședința de ieri: deși nu au fost cooptați oficial în alianță, consilierii acestui partid au votat viceprimarii propuși de PNL și PSD. Susținerea AUR pentru PNL-PSD este importantă: majoritatea de 14 voturi este una fragilă. Pot apărea situații în care unele voturi să nu fie asigurate de alianța oficială (consilieri absenți sau în risc de conflict de interese la anumite proiecte), iar atunci poate interveni „votul de aur”.

De cealaltă parte, USR și CURAJ nu au participat la votul pentru desemnarea viceprimarilor. Ambele partide au anunțat că vor rămâne în opoziție, dar, în cazul USR, sunt de notorietate înțelegerile din culise pe care unii consilieri le au cu liberalii. În ciuda tuturor previziunilor de după alegerile locale, primarul Mihai Chirica va avea, aparent, un mandat liniștit din punct de vedere politic. Edilul-șef al Iașului poate spera acum inclusiv la o majoritate calificată (două treimi din numărul consilierilor în funcție). O astfel de majoritate poate fi formată de alianța oficială (PNL-PSD-PMP) cu sprijinul AUR și a unui cel puțin consilier „rebel” din USR. Cu majoritate calificată, plenul CL aprobă dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile.

Moda protocoalelor pentru sprijinirea proiectelor Iașului a revenit. PNL, PSD și PMP au semnat un acord pentru susținerea la comun a 10 proiecte. Cea mai mare parte dintre acestea au mai făcut obiectul unor protocoale politice încheiate în ultimii aproape 20 de ani: spital regional, stadion, sală polivalentă, centura pentru trafic ușor, autostrada A8, pasajul Podu Roș, tren metropolitan, zona de agrement Poitiers (noutate!), continuarea investițiilor în școli și susținerea sportului de masă. „Suntem o alianță, de data aceasta o alianță de dreapta care ne-am pus în slujba cetățenilor municipiului Iași, o alianță pe care am gândit-o să fie conformă și cu actul de guvernare, pentru că avem nevoie de sprijin politic, dar, mai mult, avem nevoie de susținerea cetățenilor municipiului Iași pentru proiectele pe care le avem în vedere”, a spus primarul Mihai Chirica.

Ulterior, edilul și-a nuanțat declarația și a afirmat că majoritatea este „o alianță guvernamentală de teritoriu, așa cum s-a conturat și la nivel național”. „Ușile noastre nu rămân închise pentru nimeni”, a mai spus primarul.

La rândul lui, șeful PSD Iași Bogdan Cojocaru a vorbit despre faptul că alianța PNL-PSD-PMP este una pentru „proiecte” și a adăugat autostrada A7 la lista citită anterior de primar. „Au fost aduse în discuție aici câteva proiecte, 10 cele mai importante. Facem acest lucru pentru a exista un punct de plecare în această nouă alianță, conjunctură politică pe care am validat-o împreună. Dar, bineînțeles, cu siguranță sunt și alte lucruri despre care trebuie să discutăm, indiferent că ne raportăm la infrastructura școlară, rutieră, medicală și așa mai departe”, a spus liderul social-democrat.

Beneficiile pentru PMP ca aliat al PNL-PSD sunt încă necunoscute, dar sunt vehiculate diverse posturi în administrația publică: de la „city manager” și până la funcții de conducere în instituții din subordinea CL. „Sigur, e un moment important, o alianță publică transparentă, care își asumă proiectele Iașului, își asumă responsabilități în Primăria și în Consiliul Local. Avem datoria față de Iași, față de ieșeni să realizăm aceste proiecte”, a declarat, la rândul lui, șeful PMP Iași Petru Movilă.

Cosette Chichirău, șefa CURAJ, a susținut în plen că singurul partid de opoziție este cel pe care îl conduce. Ea a făcut referire la faptul că PMP și-a câștigat mandatul pe filiera USR, iar AUR a votat fără probleme viceprimarii propuși de PNL și PSD.

„Suntem doar trei consilieri (CURAJ, n.r.), dar vă promitem o poziție pe măsura mega-coaliției de la putere, pentru că practic toți ceilalți sunteți la putere, asumat sau neasumat și de aceea este nevoie de o opoziție puternică, pentru că am auzit aceleași promisiuni de zeci de ani. Opoziția este necesară pentru a impulsiona administrația să facă lucruri și nu doar să vorbească. Să vă spun sincer, sunt tristă că văd aici o coaliție atât de mare la putere, pentru că sunt prea mulți oameni la putere și prea puțini oameni care să tragă puterea la răspundere”, a spus Chichirău.

Critici la adresa noii alianțe au fost aduse și de către consilieri ai USR care, au respins, în același timp, afirmațiile șefei CURAJ la adresa lor.

Daniel Juravle a ocupat funcția de viceprimar și în mandatul trecut. Înainte de a fi ales consilier local PNL în 2020, el a fost angajat al Primăriei. Juravle a fost artizanul alianțelor din mandatul trecut: negocierile duse de el cu facțiuni din USR au dus la situația în care USR a avut, de facto, doi viceprimari în perioada 2021 – 2024: prima dată prin Cezar Baciu (răsplătit în prezent cu o funcție de conducere în Termo-Service) și, a doua oară, prin Răzvan Timofciuc.

Roxana Necula este doctor în Sociologie și are o experiență de peste 15 ani în domeniul asistenței sociale și protecției copilului. Ea este președinte al structurii teritoriale Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali.

„Este un drum nou pentru mine, care, împreună cu echipa și cu alianța pe care am făcut-o, vom derula un drum pe care îl vom derula cu demnitate. Am făcut această alianță pentru stabilitatea orașului, pentru continuarea proiectelor și, așa cum am arătat în ultimii doi ani la nivel de guvernare, că alianța PNL-PSD a făcut treburi bune”, a declarat, la rândul ei, Roxana Necula.