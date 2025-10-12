De la „Dragon Ball Z” la Family Market: câți bani a făcut în Iași texanul de la Hollywood care a investit în retailul local

Parteneriatul dintre grupul IULIUS și compania W&E Assets, fondată de antreprenorul ieșean Ilie Ghiciuc și producătorul texan de film Daniel Cocanougher, a generat anul trecut afaceri de aproape 19 milioane de lei în Iași (3,8 milioane euro) și un profit net de peste 1 milion lei (200.000 euro), prin operarea centrelor comerciale Family Market Bucium și Family Market Miroslava.

Centrele comerciale sunt operaționale din anul 2022. Din 2023, cele două proiecte sunt administrate printr-un parteneriat în cote egale între grupul IULIUS, condus de Iulian Dascălu, și compania W&E Assets, fondată la Iași în urmă cu trei ani de Ilie Ghiciuc și Daniel Cocanougher.

Family Market Tomești, următorul pas în extinderea rețelei

Pe lângă cele două centre deja funcționale, este în pregătire acum și proiectul Family Market Tomești, cu finalizare estimată anul viitor. Structura de asociere este însă diferită de cea din Bucium și Miroslava, dezvoltarea fiind realizată printr-un parteneriat direct între Iulian Dascălu și Iulius Holding, fiecare cu o participație de 50%.

Family Market Bucium a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 8,81 milioane de lei, în scădere ușoară față de anul precedent (8,98 milioane lei), dar a trecut de la pierdere la profit în 2024: aproximativ 468.000 lei câștig net, după o pierdere de 29.000 lei în 2023.

La Miroslava, cifrele arată și mai bine: afaceri de 9,89 milioane lei în 2024 (de la 9,17 milioane lei în 2023) și un profit net de circa 691.000 lei. În total, cele două proiecte Family Market din Iași au produs anul trecut un profit net cumulat de aproximativ 1,16 milioane lei.

Ghiciuc și texanul Cocanougher fac business la Iași de mai mulți ani

În compania W&E Assets, înființată la Iași în decembrie 2022, apar în acționariat șapte firme americane (80%), aflate sub controlul producătorului texan Daniel Cocanougher, și două firme ieșene: Forthewin (15%), administrată de Ilie Ghiciuc, și Syzygy (5%), administrată de Daniel Ghiciuc. Deși deține participații în proiectele Family Market, W&E Assets nu are activitate comercială proprie, fiind o companie de tip holding. În consecință, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de zero lei și o pierdere de aproape 1 milion lei, similară cu cea din anul precedent.

Cocanougher, originar din Texas, este cunoscut pentru cariera în industria filmului, fiind implicat în producția unor titluri precum Dragon Ball Z (1989), Dragon Ball (1995) și Blue Gender: The Warrior (2002).

De la IT la retail – și până la Hollywood

Ghiciuc este și fondatorul companiei Thinslices Development din Iași, firmă tech cu birouri și la Berlin, Lisabona și Londra, care dezvoltă soluții software pentru domenii variate: fintech, audit financiar, energie și telecomunicații.

Cei doi, Ghiciuc și Cocanougher, sunt asociați și în firma Awwwdude, înființată la Iași în 2021, cu obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. A avut o cifră de afaceri de aproximativ 3 milioane lei anul trecut și un profit net de 522.000 lei. În 2023, afacerile au fost de 2,9 milioane lei, dar profitul de aproximativ 27 de ori mai mic decât cel de anul trecut, mai exact de doar 19.000 lei.

