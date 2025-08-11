De la Iași la Kiev, cu trenul fantomă. A fost văzut doar de oficialități

Un ministru și un secretar de stat au anunțat testarea legăturii în acest weekend: vagoane din garnitura București-Chișinău urmau să fie atașate la trenul Chișinău-Kiev. Ele ar fi trecut prin Iași, dar nu le-a văzut nimeni.

„Avem trei propuneri din partea Ucrainei vizavi de posibilitatea de legătură feroviară între Ucraina şi România. Una, care este cea mai avansată, este ataşarea celor patru vagoane (de la Kiev, n.r.) la trenul Chișinău-București. Este şi cea mai uşor de realizat. Ar trebui ca din Ucraina să vină patru vagoane şi să se cupleze la trenul de Bucureşti şi pentru asta suntem pregătiţi să facem primele teste în câteva zile”, declara săptămâna Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la București. Anunțul a fost reluat și de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Singura certitudine: același fus orar

Potrivit celor doi oficiali, prima cursă de probă Kiev-Bucureşti şi retur a fost făcută la sfârșitul săptămânii trecute. Știrile românești au menționat că trenul a plecat din Kiev în noaptea de 7 spre 8 august (joi spre vineri). Totuși mersul trenurilor companiei Calea Ferată din Moldova consemnează că sunt două curse pe săptămână care circulă din capitala Ucrainei spre Chișinău, luni și vineri, ambele cu plecare din Kiev la ora 17.05. Trenurile circulă prin Ungheni (Moldova), unde se face atașarea de vagoane la garnitura care vine de la Chișinău și merge spre București. Cele trei țări sunt pe același fus orar, respectiv au aceeași oră.

Orele și zilele anunțate nu se potrivesc cu mersul trenurilor din România și Republica Moldova

La Ungheni, Calea Ferată din Moldova consemnează ora sosirii trenului de la Kiev în dimineața următoare, adică sâmbătă la 8.50. Însă trenul care vine de la Chișinău și se îndreaptă spre București pleacă din Ungheni abia seara la ora 21.35, program consemnat și de Mersul Trenurilor CFR Călători. Așadar, o asemenea călătorie ar dura acum mai mult de o zi și jumătate – jumătatea fiind cele 12 ore de stat în orașul Ungheni.

În sens invers, de la București spre Ungheni, prin Iași, trenul pleacă zilnic la 19.10, potrivit Mersului Trenurilor CFR. Însă garnitura de la Chișinău spre Kiev pleacă din Ungheni la ora 20.29 spre capitala Ucrainei, așadar și eventualii călători din România ar avea încă și mai multe ore de stat în Ungheni. Asta, doar dacă au plecat joi seară din Capitala României, ca să prindă trenul de Kiev de vineri seară. Garnitura ajunge la Kiev sâmbătă la prânz – mai precis la 12.20, potrivit Orarului trenurilor afișat de compania Calea ferată din Moldova. Prin urmare și acest traseu, București-Kiev, este făcut în mai mult de o zi și jumătate.

De la un tren expres, la un vagon de dormit

Pagina „Club Feroviar” notează că trenul Kiev-București este ce a mai rămas din expresul Moscova-Kiev-București-Sofia, care a circulat până în 2015. Din anul următor, garnitura s-a redus la un vagon de dormit care se atașa la trei trenuri, două din Ucraina și unul din România. Întreaga distanță era parcursă în aproximativ 26 de ore. „Trenul pleca vineri seară, în jurul orei 20, din capitala Ucrainei și ajungea la București a doua zi, sâmbătă, la 22.48. Returul era duminică dimineață, când trenul pleca din București la 6.15”, amintește sursa menționată.

Dincolo de declarațiile laconice ale celor doi oficiali români, nici de la Gara Iași nu am reușit să obținem informații mai clare. Se știa aici în schimb că era vorba de două vagoane, nu de patru, care ar fi urmat să ajungă la București sâmbătă dimineață, iar sâmbătă seară să plece înapoi spre Iași, apoi la Ungheni și de acolo către Kiev.

Două poduri feroviare peste Prut și încă unul nefolosit

Între România și Republica Moldova există doar două puncte de trecere feroviare operaționale, celălalt pod fiind la Giurgiulești/Galați. Un al treilea, între Fălciu și Cantemir, a fost redeschis de curând, după ce gara de pe malul românesc al Prutului fusese închisă în 2010. Totuși, Mersul trenurilor nu consemnează nicio plecare și nicio sosire în această stație.

Pe malul stâng al Prutului tocmai se reconstruiește calea ferată, demontată demult. La începutul acestei veri, abia se finalizase montarea a 550 m de linie de cale ferată cu ecartament larg de la Stația Prut până la platforma de încărcare-descărcare a mărfurilor din zona orașului Cantemir. Următoarele lucrări urmează să fie efectuate pe calea europeană, precizează compania Calea Ferată din Moldova, care adaugă în anunțul făcut pe 9 iunie că „segmentul feroviar Cantemir-Fălciu, cu o lungime de aproximativ 4 kilometri, are o poziție strategică la granița dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar reluarea traficului feroviar pe acest tronson devine o alternativă de tranzit a mărfurilor în contextul diversificării rutelor de export pentru Republica Moldova”.

Un memorandum privind reabilitarea infrastructurii feroviare, inclusiv a podului feroviar și a stațiilor de frontieră Prut 2 (Republica Moldova) și Fălciu (România), și reluarea conexiunii feroviare Prut-Fălciu a fost semnat în aprilie, anul acesta, de către cele două companii de căi ferate din România și din Republica Moldova.

