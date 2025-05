De la „nu mă interesează” la „îți vine să-ți iei câmpii”. Vocea tinerilor alegători de pe străzile Iașului: majoritatea nu vor să audă de politică, cei ce votează îl susțin pe Dan

În acest peisaj fragmentat, vocea tinerilor capătă o relevanță aparte, iar la Iași o parte dintre aceștia au ales să meargă pe o cale diferită față de valul dominant. I-am găsit pe bulevardul Ștefan cel Mare și pe străzile din centrul orașului. Dintre cei care s-au prezentat la urne și cu care m-am întâlnit ieri, majoritatea l-au susținut pe Nicușor Dan. Nu din entuziasm electoral, ci mai degrabă dintr-un soi de încredere reținută, dar argumentată: „Singurul candidat independent, care nu este omul statului” și, în viziunea lor, „Singurul om capabil”.

Ce cred tinerii care au votat cu Nicușor Dan

Diana, studentă în an terminal la Facultatea de Muzică, spune că alegerea ei a fost ghidată de valori clare: independență, apartenență europeană și respect față de orașele în care trăim. Deși anul trecut a votat cu USR, de data aceasta l-a susținut pe Nicușor Dan, pentru că, în opinia ei, nu poate susține candidați care nu cred în democrație, moralitate, feminism și integritate.

„Am votat cu Nicușor Dan. Cred că este important să votăm cu oameni independenți, care nu au fost în partide și care sunt pro-europeni. Eu nu votez cu persoane care nu cred în democrație, integritate, moralitate și respect față de orașe”, a spus ea, adăugând că votul este o formă de responsabilitate individuală. „Cred că fiecare om decide cu cine vrea să voteze și ce vrea să facă cu destinul său, dar este foarte important să voteze”, a completat studenta.

Pe de altă parte, entuziasmul aparent al acestei părți a tineretului contrastează puternic cu cifrele reale. În județul Iași, George Simion a obținut peste 36% de voturi, în timp ce Nicușor Dan, câștigător în municipiul Iași, a obținut în județ doar 28%. Diferența este clară, iar explicația se găsește, în parte, și în afara urnelor. În ciuda opiniei formate și a accesului larg la informație, cei mai mulți tineri pe care i-am întâlnit nu au votat. Răspunsurile lor confirmă trendurile privind prezența scăzută în rândul electoratului tânăr. „Nu am avut timp”, „Nu mă interesează”, „Oricum nu se schimbă nimic” – sunt parte din replicile frecvente. Deși au opinii ferme, mulți nu le-au transformat în acțiune civică și nu păreau să regrete.

„E succesorul lui Călin Georgescu”

Când vine vorba de turul al doilea, tonul celor care l-au susținut pe Nicușor Dan se schimbă. Entuziasmul este înlocuit de scepticism și resemnare. Principalul motiv: diferența mare dintre scorurile celor doi candidați.

Andrei, unul dintre tinerii care au votat, spune că nu înțelege cum a ajuns George Simion pe primul loc. El crede că mulți l-au susținut pentru că este perceput ca „moștenitorul” unui alt candidat radical – Călin Georgescu. Deși își dorește o competiție reală în turul al doilea, recunoaște că nu e sigur că ea va avea loc.

„Nu mă așteptam ca Simion să ajungă pe primul loc, dar sunt sigur că cei care l-au votat au făcut-o pentru că e succesorul lui Călin Georgescu. L-am votat pe Nicușor pentru că e independent, e un om deștept, care știe să vorbească și să iasă din orice situație. Nu e un om al sistemului. Va fi o luptă strânsă, probabil”, a spus el.

„Când vezi rezultatul îți vine să-ți iei câmpii”

Silviu, absolvent de Filosofie și Științe Social-Politice, se declară dezarmat de rezultat. Spune că, în fața unei asemenea diferențe, ai senzația că valorile în care crezi nu mai sunt împărtășite de majoritate. „Când vezi că el a intrat în turul doi cu aproape dublu față de Nicușor Dan, îți vine să-ți iei câmpii. Simți că tot ce contează pentru noi nu contează, de fapt, pentru majoritate”, a afirmat Silviu.

Aceeași resemnare se regăsește și în opinia Elenei, elevă la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”. Ea crede că Simion va atrage o parte considerabilă din voturile altor candidați, și că Dan are puține șanse reale. „Cred că o să iasă Simion, din păcate. Are foarte multe voturi și probabil va mai primi și din partea celor care au votat cu Ponta. Nu cred că are șanse, după calculele mele. Pe Nicușor Dan îl văd totuși cel mai capabil”, spune ea.

Între dezamăgire și luciditate, între neîncredere și asumare, tinerii din Iași dau un semnal clar: puțini nu rămân indiferenți în fața politicii, însă mulți nu mai cred cu ușurință în oferta partidelor.

