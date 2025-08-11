De la săsescul Longgoas la „ungurescul” Longoși

Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate

Strada Longoși

Am fost la vecina să cumpăr niște ouă și să întreb dacă poate să-mi dea și doi litri de lapte (prin iulie, mă întrebase dacă nu vreau niște lapte, dar eram pe picior de plecare). Contextul: vaca lor paște, printre altele, și în grădina mea. Am întrebat-o apoi cum naiba vine treaba cu noile numere de casă și după ce am lămurit cumva chestia, am aflat că, mai nou, Strada Longoas (Longgoas înseamnă ulița lungă în săsește – în germană ar fi Lange Gasse), singurul nume de uliță preluat ca atare, a devenit oficial Strada Longoși!

– De parcă am fi unguri pe aici!

– Bine că n-a devenit Strada Langoși!, am glumit eu.

Ceea ce schimbă „jocul”

Așa cum a crăpat URSS, așa va crăpa și FR! Sucombând economic. Și ar face-o chiar curând, de n-ar fi Trump… Trump.

Asta am zis-o și eu așa, ca un comentator de pe margine. Dar apoi am dat peste o argumentație convingătoare care susține ideea.

Într-o postare de la sfârșitul lui iunie (în engleză), Roman Sheremeta arată că s-a vorbit (în presă) despre summitul NATO mai mult despre ce contează mai puțin, și mai puțin despre ce contează mai mult. Ei bine, iată ce crede el că reprezintă realmente un factor care schimbă „jocul” (războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei): anume „decizia NATO de a ridica ținta pentru cheltuielile de apărare la 5% din BIP și de a include explicit ajutorul pentru Ucraina în cheltuielile acestea. Asta schimbă totul. /This changes everything./ Asta înseamnă că sprijinul pentru Ucraina va fi de acum parte a bugetelor oficiale pentru apărare și nu niște ajutoare discreționare. Aceasta este o schimbare birocratică și financiară a jocului. /That’s a bureaucratic and financial game-changer./

Dacă se implementează, cheltuielile europene pentru apărare ar putea urca de la 500 mld de dolari la peste 1.5 trilioane – bani pe care Rusia pur și simplu nu-i poate egala.”

ND despre compromis

„Sunt multe nuanțe ale acestui cuvânt.”

De, diplomat președintele. Nu că n-ar fi cum zice.

Să-i zicem revelație

Oamenii compromiși (cu schelete în dulap) pot fi strânși cu ușa (ca să nu zic: strânși de c@aie) și dintr-o parte, și din cealaltă. Așa că nu-mi mai fac cine știe ce griji.

Oamenii cu scaun la cap

Oamenii cu scaun la cap se trezesc tot mai des între scaune. Cei fără n-au nicio treabă.

Una de-a lui Semeon

„We are the ones we’ve been waiting for!” (Digi24)

Hă?

„Noi suntem cei pe care i-am așteptat!”?!?

Adică el și cu auriștii săi s-au așteptat pe sine? Mare mai e Grădina Domnului.

Un pic de culoare nu strică niciodată

„Suntem pregătiți să apărăm cerul albastru al României!”

Șeful Statului Major Aerian, pe Euronews, după testarea unui sistem Patriot (care, am înțeles, a devenit și el astfel operațional).

Angoasă

Când nu te mai înțelegi nici pe tine însuți, e groasă.

Loaza și trântorul

O pereche potrivită perfect.

Îngrijorare

Vai, da’ ce-mi plac ăștia care vor să salveze patria dărâmând țara! Sau invers, tot un drac.

Rusia, eternul imperiu atârnător

Că are limba ascuțită fostul mare șahist Garry Kasparov, știam. Dar am dat peste o memă cu o formulare cruntă:

Every country has its own mafia. In Russia, the mafia has its own country.

„Fiecare țară își are mafia ei. În Rusia, mafia își are propria țară.”

Și dacă tot suntem pe subiectul acestei anomalii a istorie care se numește Rusia, poftim, încă o definiție, dată tot de un disident rus și fost deținut politic al URSS, Vladimir Bukovski:

Russia is not a country. It is a KGB operation that went out of control.

„Rusia nu-i o țară. E o operațiune KGB scăpată de sub control.”

Replică de film

Don’t worry, something will happen, it always does.

„Nu-ți fă griji, ceva se va întâmpla, mereu se-ntâmplă.”

Asta îmi amintește de vorba (bănățeană, parcă) cum că… n-are cum să nu fie cumva!

Moscow, Idaho

Pe acolo în zonă a tras un nebun în pompierii veniți să stingă un incendiu de pădure, omorând doi dintre ei.

Anti-reclamă „Vreau din România”

Încă niscaiva produse cu gust nu îndoielnic, ci execrabil, adică de ne-mân-cat, și o să declar că eu nu mai vreau nimic din marca Kaufland „Vreau din România”!

Poftim pățanie: cumpără cumnatul meu o caserolă de jumătate de kil cu cârnăciori grill de la Kaufland (din Deva: important, în măsura în care poate nu toți cârnăciorii grill sub sigla „Vreau din România” au același producător…). Îi pune pe grătar. La un moment dat, grătarul ia foc de parcă cineva ar fi turnat niște benzină peste cârnăciori!

– Woasser, Woasser!, aud că strigă cumnatul.

Întâmplător, eram chiar la fântâna și scosesem o găleată de apă rece. Am luat cana Made in Bulgaria care atârnă de un cui la fântâna încă dinainte de 1989 și am turnat-o plină peste grătar. Incendiu stins.

– Din cârnăciorii ăștia s-a scurs o groază de grăsime!, zice cumnatul.

Mda, asta va fi fost explicația. Dar experiența și mai proastă abia a venit: am gustat cârnăciorii (care rămăseseră blegi de blegi și după ce fuseseră „grillați”, de unde puteai deja deduce că nu prea aveau carne în compoziție!) și i-am lăsat deoparte instantaneu: erau grețoși de-a binelea!

Auzi:

Bifat: „Calitate controlată”

Bifat: „Furnizori selectați”!

Și știți care-i culmea? Pe eticheta caserolei nu scrie cine e producătorul! Tot ce aflăm este asta:

„Produs pentru: Campis S.R.L., Şoseaua Chiciului, Motel Aldis, camerele 6-7, Călăraşi, jud. Călăraşi, România. Distribuitor: Kaufland Romania SCS…”

Păi, le doresc celor care au controlat calitatea și celor care au selectat furnizorul să mănânce ei măcar trei zile la rând cârnăciori grill „Vreau din România”! A, și producătorii s-o facă măcar timp de șapte zile! Atât.

Pe scurt, deci: cârnăciorii ăștia fac parte din categoria „Nu îi vreau nici dacă-s gratis!”

Michael Astner este poet, traducător și publicist

