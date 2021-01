De la șofer de basculantă de mare tonaj, la deputat: șeful AUR Suceava, Dorel-Gheorghe Acatrinei

Ultima școală pe care a absolvit-o Dorel Acatrinei este Liceul cu program sportiv CSS Suceava, iar din 2001 până în 2010 și-a câștigat existența ca șofer - a fost șofer pe mșini de mare tonaj și șofer de autocar în Suceava, conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputațilorm potrivit newsweek.

Din 2010, și-a deschis o firmă de transport de mărfuri, Helios Car SRL. Pe pagina de Facebook a firmei, scrie că „Helios Car isi incepe activitatea sub aceasta denumire in anul 2010. Atunci, fondatorul companiei, avand experienta cumulata in ani de zile de munca in domeniul transportului international, s-a decis sa inceapa cel mai ambitios proiect de pana atunci. In acest fel a luat nastere Helios Car SRL, o firma de prestigiu in domeniul transportului international, crescand de la an la an si investind puternic in tehnologie, logistica si personal”.

Pe site-ul firmei Helios CAR scrie că cifra de afaceri pentru anul 2018 era de aproximativ 7,5 milioane de lei.