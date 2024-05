De la turist în lanurile Franței, la cultivator în Movileni: Afacere cu iz de lavandă, lângă Delta Moldovei

Această poveste de afacere își are începuturile în sud-vestul Franței, la Rocamadour. De aici s-a inspirat ideea de business a unei familii din Iași, după ce a vizitat culturile de lavandă care brăzdau regiunea muntoasă. Și-a cumpărat terenul, a învățat despre cultivarea plantelor și a înființat propriul lan de lavandă în județul Iași. Primii bani investiți au fost din economiile casei, cei doi soți lucrând, mulți ani, peste hotare. Ulterior, când producția a crescut, au accesat și fonduri europene pentru a-și dezvolta afacerea.

La Movileni, o comună aflată la 30 de kilometri de Iași, culturile mov acoperă mai bine de 12 hectare de pământ. Aproape jumătate îi aparțin familiei Balla. Afacerea lor a prins rădăcini în 2018, când au cultivat aici 5,7 hectare (ha) de lavandă. O investiție de peste 8.000 de euro, care s-a amortizat în 3 ani. Cum producția a început să crească de la un an la altul, au decis că e timpul pentru noi investiții. Patru ani mai târziu, familia Balla a pus pe hârtie un proiect și a accesat fonduri europene de aproape 200.000 de euro.

Acum cei doi fermieri au devenit industriași. Ei, nu numai că produc ulei din flori de lavandă, dar sunt, de asemenea, implicați în dezvoltarea ulterioară a produsului, cum ar fi fabricarea deodorantelor, a săpunului de lavandă, a uleiului de masaj, a siropului, odorizantelor, balsamului de buze, a lumânărilor sau a apei florale și vânzarea lor pe piață. Pentru asta, și-au înființat chiar propriul laborator unde are loc extracția uleiurilor esențiale din florile de lavandă.

„Noi am fost într-o vacanță în Franța și am vizitat culturile de lavandă din Rocamadour. E cea mai veche zonă a cultivatorilor de lavandă. De acolo ne-a inspirat ideea lavandei. O zonă de munte foarte frumoasă, unde foarte mulți producători de lavandă au culturi. Soțul a venit cu ideea de afacere“, a povestit Monica Balla, femeia de afaceri din Iași, care a pus Movileni, pe harta culturilor mov. Așa a apărut „Aura Essential“, înainte de toate, un motiv numai bun ca familia Balla să revină în țară, după mulți ani petrecuți peste hotare. „Am fost plecată din 2005. M-am întors, iar am plecat. Ne-am gândit că, în felul acesta, ne-am putea întoarce acasă definitiv, să petrecem mai mult timp cu familia, să avem mai mult timp pentru noi, să petrecem mai mult timp cu copiii. În afara țării este muncă, muncă și iar muncă. Nu că aici nu ar fi, dar măcar ești acasă“, a mai spus antreprenoarea.