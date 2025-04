De pe patul de spital, la linia de start a Semimaratonului. Cu un picior amputat, Andrei vrea să fie imaginea celor care nu renunță

Cu o voință de fier și o recuperare remarcabilă, el va participa la Semimaratonul Iași alături de mama sa și echipa Arcadia. Visul său este să alerge din nou, folosind o proteză specială, însă costul acesteia, de 8.000 de euro, este unul pe care nu și-l permite.

Andrei Petcu este din Huși, are 21 de ani și este student în anul al III-lea la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Pentru Andrei Petcu, noaptea de 16 martie 2024 s-a șters complet din memorie. După o petrecere, s-a urcat ca pasager într-o mașină, iar următoarea imagine conștientă a fost cea a unui pat de spital. Nu înțelegea de ce se află acolo, într-un loc străin, cu un gol inexplicabil în amintiri.

Realitatea avea să fie cruntă: a fost victima unui accident rutier, din care s-a ales cu amputația transtibială a piciorului drept chiar la locul impactului și multiple alte fracturi la nivelul membrelor inferioare, el fiind cel mai grav accidentat. A urmat o perioadă critică pentru tânărul din Huși, fiind aproximativ opt zile într-o comă indusă și trecând prin cinci operații pe parcursul recuperării sale.

„Când m-am trezit, nu știam ce se întâmplă. Fiind anesteziat atâtea zile, nu îmi mai aminteam mare lucru din ceea ce s-a întâmplat”, a precizat Andrei.

După ce a stat internat la Spitalul Județean de Urgență din Vaslui vreme de o lună de zile, împreună cu familia, a ales să urmeze tratamentul de recuperare la Spitalul de Recuperare Arcadia din Bârnova, unde a făcut zilnic recuperare intensivă, timp de o lună – câte o oră jumătate de două ori pe zi. Deși medicii estimaseră că va putea merge abia după șase luni, Andrei a reușit să stea în picioare după doar trei luni. Pe toată perioada recuperării, mama sa, profesoară de Educație fizică și sport în Huși, i-a fost un sprijin constant.

La începutul lunii iunie 2024 și-a făcut o proteză modulară de gambă la firma Theranova din Oradea. După ce și-a luat proteza, a început să meargă. Două luni a mers cu două cârje, apoi doar cu una. În luna septembrie 2024, Andrei a reușit să meargă singur, fără sprijin. Din luna noiembrie 2024 Andrei a început să meargă la Centrul de Recuperare Medicală Arcadia Sf. Lazăr.

„Am apreciat amabilitatea personalului și faptul că spitalul este extrem de curat – un aspect foarte important pentru mine, având în vedere temerile legate de posibile infecții, mai ales că am avut intervenții chirurgicale ample, cu incizii de aproape jumătate de metru pe ambele coapse. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost echipa dedicată”, a declarat Andrei.

Motivația lui Andrei de a se ridica din nou a fost puternică. Întrebat de un kinetoterapeut de la Arcadia, în ziua internării, care sunt obiectivele sale de recuperare, răspunsul său a fost simplu: „Să pot merge din nou!”.

Tânărul a povestit că Georgiana și Alex, kinetoterapeuții care l-au sprijinit pe parcursul recuperării, i-au fost de mare ajutor, lucrând sub îndrumarea fizioterapeutului Dragoș Sardaru, coordonatorul centrului de terapie. Andrei a mai spus că, atunci când a ajuns la Spitalul de Recuperare Arcadia, era complet imobilizat la pat și nu știa nici cum să se transfere singur de pe pat în scaunulul cu rotile. A învățat acest lucru cu ajutorul brancardierilor, iar una dintre cele mai mari bucurii a fost să descopere că spitalul are un parc în care a reușit să iasă pentru prima dată după 30 de zile petrecute între patru pereți.

„Planul terapeutic a fost unul complex și a vizat adaptarea pacientului la utilizarea protezei și reeducarea funcțională”, potrivit fizioterapeutului Dragoș Sardaru. Astfel, protocolul de tratament al lui Andrei a inclus ședințe de kinetoterapie, completate cu proceduri de electroterapie și terapia cu oscilații profunde pentru pregătirea bontului de amputație în acomodarea cu proteza. Ulterior, protocolul a fost completat cu terapia pentru reeducarea ciclului de mers cu ajutorul tehnologiilor inovative: Walkerview, pentru evaluarea detaliată a mersului, cu feedback în timp real, și D-Wall, pentru evaluarea mobilității și a forței musculare a membrelor inferioare și superioare.

După numai o săptămână de la internarea a Spitalul de Recuperare Arcadia din Bârnova, tânărul a mărturisit că a început să vadă primele progrese.

„Primele progrese le-am observat după o săptămână. Mă mișcam mult mai bine, aveam o mobilitate mult mai bună decât când am ajuns la spital, deoarece făceam multe ore de kinetoterapie pe zi. Începusem să îmi mișc picioarele în toate pozițiile, așa cum este și normal, într-un timp relativ scurt”, a mărturisit acesta.

Pe parcursul recuperării, Andrei nu a neglijat deloc partea academică. A continuat cursurile în format online și a reușit să promoveze toate examenele. La momentul accidentului era student în anul al II-lea, iar cea mai mare temere a lui era să nu fie nevoit să repete anul universitar. Din fericire, profesorii și conducerea facultății au înțeles situația și i-au oferit posibilitatea de a-și continua studiile în format online. Astfel, chiar din salonul Spitalului de Recuperare Arcadia, cu laptopul adus de acasă, Andrei a participat zilnic la cursuri online și a susținut inclusiv un examen în timp ce era internat. A promovat toate examenele cu succes, iar acum este student în anul al III-lea.

În prezent, Andrei folosește o proteză care îi permite să meargă singur și care a costat aproximativ 20 de mii de euro. Visul său cel mai mare, însă, este să își achiziționeze o proteză specială pentru alergare, care ajunge la circa 8 mii de euro. Pentru a-și îndeplini acest obiectiv, Andrei este în căutarea unui loc de muncă.

Pe 27 aprilie, tânărul din Huși va participa la Semimaraton Iași, alături de mama sa, Lenuța Petcu, și de Alina Popa, directorul Spitalului Arcadia Recuperare Medicală din Bârnova, unde doar va merge, întrucât nu dispune încă de proteza necesară pentru alergat. El a explicat faptul că există trei tipuri de proteze: pentru mers, pentru alergat și pentru înot.

„După un astfel de accident, contează foarte mult cât de puternic ești mental. Dacă nu aș fi fost tare psihic, probabil aș fi rămas închis în casă. Dar eu m-am considerat dintotdeauna o persoană puternică. În plus, am avut sprijinul familiei și al multor oameni care m-au ajutat să îmi cumpăr tot ce mi-a fost necesar, fiindcă protezele sunt extrem de scumpe. Particip la Semimaraton pentru că mi se pare un eveniment frumos. Îmi plac sportul și mișcarea. Nu sunt genul care se ascunde – ies liniștit în pantaloni scurți, chiar dacă port o proteză. În plus, e vorba despre spijinul copiilor cu posibilități din mediul rural”, a declarat Andrei.