De sâmbătă, puteți călători cu trenul la Kiev. Călătoria va costa puțin peste 100 de euro

Biletele achiziționate în regim dus-întors, la cușetă de patru locuri, costă ceva mai mult de 100 de euro.

După două luni de pregătiri, legătura feroviară București-Iași-Ungheni-Kiev a fost stabilită și va avea o frecvență zilnică. Pentru început, va fi un singur vagon care va fi detașat de garnitura București-Chișinău la Ungheni, de unde va fi preluat de trenul Chișinău-Kiev.

Drumul va dura aproximativ 17 ore

Potrivit Mersului trenurilor actualizat, trenul București-Chișinău care va avea în componență pentru prima dată un vagon cușetă pentru Kiev va pleca din Iași în noaptea de vineri spre sâmbătă la ora 2.32. O oră și jumătate mai târziu, trenul Chișinău-Kiev va pleca din Ungheni cu acest vagon atașat și va ajunge în capitala Ucrainei la ora 19.34. Așadar, chiar dacă vor trece două frontiere de stat, pasagerii vor face de la Iași până la Kiev aproximativ 17 ore.

Din Kiev, trenul pleacă la ora 6.30 și ajunge la Iași pe același traseu puțin după ora 23.

Primul test al legăturii feroviare între Ucraina şi România a fost făcut în august

O simulare pe pagina de achiziție a biletelor arată că pentru prima cursă nu mai sunt locuri. Călătoria dus-întors costă aproape 520 de lei, respectiv 104 euro, pentru cușete cu patru paturi.

Așa cum am relatat, primul test al legăturii feroviare între Ucraina şi România a fost făcut în august, când două vagoane goale au călătorit de la Kiev la București și înapoi.

Această conexiune amintește de expresul Moscova-Kiev-București-Sofia, care a circulat până în 2015. Un an mai târziu, garnitura s-a redus la un vagon de dormit care se atașa la trei trenuri, două din Ucraina și unul din România. Întreaga distanță era parcursă în aproximativ 26 de ore.

Pe de altă parte, între România și Republica Moldova există doar două puncte de trecere feroviare operaționale, Ungheni și Giurgiulești/Galați.

