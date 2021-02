Lidl a intrat pe piaţă oficial în 2011, având același model ca în Occident. Pentru România era însă o premieră: peste 80% din cele 1.800 de produse de la raft sunt marcă proprie.

În contextul în care consumatorii au început să caute produse locale, Lidl a început să facă publice mai multe detalii despre numărul de furnizori români. Pe aceeași idee a apărut și brand-ul propriu numit 'Cămara Noastră', sub care listează doar produse „made in Romania“. Lidl afirmă că va lărgi sortimentul de produse marcă proprie fabricate în România, sub care în prezent se dezvoltă mezeluri şi preparate din carne, brânzeturi, conserve şi dulciuri.

Pe lista de furnizori locali nu îşi fac loc doar producători români, ci şi importatori. Astfel, o firmă poate fi înregistrată în România, dar să nu aibă fabrică local şi astfel să importe bunurile de peste graniţă. Sunt şi situaţii în care o companie are fabrică în România şi totuşi o parte din bunuri sunt aduse din alte unităţi de producţie din acelaşi grup.