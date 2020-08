Debut european în Gruia

Campioana României, CFR Cluj, impulsionată de vulcanicul, dar nepreţuitul antrenor Dan Petrescu,încearcă să repete excelentul sezon excelent precedent, dar a dat astăzi de primul adversar dificil. Poate că mulţi dintre cei care au savurat victoria eclatantă a FC Sevilla în Europa League, au uitat că echipa lui Julen Lopetegui a fost la un pas de eliminare de către CFR Cluj în 16-imi. Hai să ne amintim: după 1-1 în Gruia, la Sevilla nu s-a înscris până spre final. În min,87 Păun a dat un gol superb care ar fi însemnat, practic, eliminarea gigantului andaluz. Golul ar fi fost anulat prin intervenţia VAR, apreciindu-se că în momentul pasei spre Păun, Omrani a comis un fault, A rămas din acel 2019-2020 epopeica victorie de pe Hampden Park, 4-3 cu Celtic Glasgow. Acum în turul II preliminar al Ligii Campionilor, CFR a dat de un adversar în general incomod pentru echipele româneşti: Dinamo Zagreb: din cele opt duble confruntări pe frontul european, şapte au revenit croaţilor: 5-1 (scor agregat) cu Steaua în 1964, 1-0 cu Dinamo Piteşti în 1967 (Dinamo era, pe atunci, deţinătoarea Cupei Oraşelor Târguri), 5-2 cu Petrolul Ploieşti în 1967 (toamna), 4-0 cu ASA Târgu Mureş n 1976, 4-2 cu Poli Timişoara în 2006, 5-2 cu Petrolul în 2007 şi 5-2 cu Astra în 2008.Excepţia s-a produs în 1994, în unicul tur preliminar al Ligii Campionilor. Steaua a pierdut în Capitală cu 1-2, dar a câştigat la Zagreb cu 3-2 meciul cu echipa numită pe atunci Croatia, cu două goluri decisive marcate de Jean Vlădoiu. Nu ştim cât de mult contează acum că disputa are loc într-o singură manşă şi are loc pe pământ românesc, dar croaţii sunt foarte periculoşi, iar compatrioţii lor care joacă în liga noastră le dă prima şansă. În ciuda celor două victorii, cu emoţii (2-0 în Malta cu FC Floriana în turul I preliminar, şi 2-1 cu Academica în campionat), la CFR nu curge lapte şi miere. În minusculul intersezon au fost ceva disensiuni, bravul portar Arlauskis a părăsit echipa, iar Djokovic nu mai are zile multe în Gruia. Jucătorul sârb este inclus de nevoie în lotul clujean, dar Dan Petrescu nu are prea ardentă dorinţă să-l folosească. Accidentarea lui Billel Omrani l-a convins pe „Bursuc” să-l introducă în lot pe nou-transferatul Gabriel Debeljuh slovenul transferat de la FC Hermannstadt Dacă CFR se laudă cu trei titluri consecutive, ce mai putem spune de Dinamo Zagreb, care a cucerit 14 din ultimele 15 titluri în Croaţia. În plus, Dinamo a jucat în ultimul „cincinal” de trei ori în grupele Ligii Campionilor şi odată în cele ale Ligii Europa, când a prins şi primăvara europeană. Totodată, echipa pregătită de Zoran Mamic a câştigat şi primele două partide din campionatul croat. Să mai amintim că echipa învinsă din acest meci va continua în turul III preliminar, dar în „Europa League”. Formaţiile probabile