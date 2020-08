Decepţia numită Hagi

Echipa Glasgow Rangers a remizat pe terenul celor de la Livingston (0-0), iar Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai criticaţi jucători din echipa lui Steven Gerrard. „E playmaker, dar momentan doar cu numele”, a precizat analistul Kris Commons. O voce importantă atunci când vine vorba despre analiza fotbalului, Kris Commons, fost mijlocaş ofensiv la Celtic Glasgow, l-a criticat pe Ianis Hagi, cel despre care a spus, printre altele, că nu răsplăteşte încrederea acordată de antrenorul Gerrard.

„Rangers pur şi simplu nu şi-a creat suficiente ocazii de gol pentru a câştiga acest meci. Şi această întrebare e inevitabilă. Ce oferă acum Hagi? A fost înlocuit în primul meci cu Aberdeen, după ce nu a contribuit cu nimic, şi a fost schimbat şi cu Livingston după o oră. Are zero goluri şi zero pase decisive în acest start de sezon şi a fost o figură banală în toate cele patru partide ale echipei sale”, a zis Kris Commons, pentru Daily Mail. „Clubul a plătit patru milioane de lire ca să-l transfere. În asemenea jocuri, cum a fost acesta, el trebuie să fie omul care deschide calea spre gol. Cu Livingston, Rangers a fost lipsită de creativitate şi forţă la mijlocul terenului. Asta se întâmplă când contezi pe Hagi. Să iasă în faţă şi să-şi asume responsabilitatea.”, a completat Kris Commons.

Dar Commons nu e singurul care îl critică pe decarul de la Rangers. Comentatorul Kris Boy, de la Sky Sports, fost jucător la Rangers a comentat: „Au fost prea mulţi pasageri la acest joc. Cred că Ianis Hagi nu a făcut nimic din punct de vedere al implicării. Nu vreau să-i pun o etichetă, dar, să fiu sincer, a părut dezinteresat, iar Rangers a plătit mulţi bani pe el. Fiecare meci e important. Trebuie să ieşi în faţă şi să ceri mingea. Ia acţiuni în ultima treime şi, jucând astfel, nu poţi să nu câştigi”, a menţionat Boyd.

După patru etape disputate în campionatul din Scoţia, Rangers este lider cu 10 puncte (trei victorii şi o remiză). Celtic, principala rivală, se află doar pe 6, cu patru puncte, însă şi două meciuri mai puţin disputate.